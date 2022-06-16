فرضت المملكة المتحدة حظراً مؤقتاً على تصدير لوحة للرسام الفرنسى نيكولا بوسان موجودة في البلاد منذ أكثر من قرنين وتبلغ قيمتها 19 مليون جنيه إسترليني.العمل الذي رسمه الفنان نيكولاس بوسان بين عامى 1637-1640، معروض للبيع من قبل نبيل بريطاني ودوق روتلاند الحادي عشر ديفيد مانر.وأنتج بوسان اللوحة كجزء من سلسلة من اللوحات أواخر القرن السابع عشر تحت عنوان «الأسرار السبعة» والتي تصور مشاهد مسيحية وقد جمعها في البداية راعي الفنون الرومانى كاسيانو دال بوزو، ثم انتقل العمل الحالي أولاً إلى ورثة دال بوزو، وفي النهاية إلى عائلة إيطالية بارزة أخرى باعته في أواخر القرن الثامن عشر إلى قريب مانر حيث ظل العمل في المملكة المتحدة لمدة 240 عاماً.وقال كريستوفر بيكر الخبير في لجنة المراجعة في المملكة المتحدة، التي يديرها مجلس الفنون في إنجلترا ويشرف على تصدير الأعمال الفنية ذات الأهمية الوطنية، في بيان: إن هذه الأعمال كانت «ثورية» في ذلك الوقت.وأضاف بيكر: «يجب بذل كل جهد ممكن لدعم هذا المسعى للحفاظ على اللوحة مثل هذه اللوحة ستمثل إضافة قوية لأعمال الفنان في مجموعات المملكة المتحدة».