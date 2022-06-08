استمر مسلسل المحاكمات القانونية بين النجوم، فلم تكد قضية جوني ديب، التي رفعها ضد زوجته السابقة الممثلة الأمريكية أمبر هيرد، تسدل ستارها على المحاكمة النهائية، حتى برزت قضية انفصال الفنانة العالمية شاكيرا عن زوجها نجم نادي برشلونة «بيكيه». وفي مشهد جديد، تبرز قضية جديدة بين الممثل براد بيت وأنجلينا جولي، حيث اتهم زوجته السابقة بالإضرار بسمعة مصنعه الخاص بهما بعد بيع حصتها في الشركة لشخص غريب.ووفقًا لما ذكره موقع People، يدعي براد في ملفه الأخير أن جولي «سعت عن قصد إلى إلحاق الضرر» ببيعها حصتها في المصنع. وقدم فريق بيت القانوني وثائق جديدة في محكمة مقاطعة لوس أنجليس العليا، والتي تذكر أن المصنع هو مشروع الممثل الذي نما «إلى شركة عالمية بملايين الدولارات» من خلال عمله. وبحسب ما ورد، يتهم الممثل أنجلينا جولي بعدم المساهمة «بأي شيء في نجاح المصنع».يشير التسجيل الأخير أيضًا إلى أن جولي خططت لبيع حصتها في أكتوبر إلى Tenute del Mondo، التي يُقال إنها شركة «مملوكة ومسيطر عليها بشكل غير مباشر من قبل ملياردير روسي والذي يسيطر على Stoli Group». وتزعم الدعوى القضائية أن أنجلينا مضت قدما في عملية البيع سرا وهي تعلم أنها انتهكت حقوق براد بيت التعاقدية.