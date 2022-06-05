حالة من الجدل تشهدها منصات التواصل الاجتماعى بعد الإعلان عن مصادرة رواية «مذكرات مثلية» للكاتبة المغربية فاطمة الزهراء أمزكار من معرض الرباط الدولي للكتاب في المغرب في دورته الـ27، التي انطلقت أمس الأول (الجمعة)، ومن المزمع أن تستمر حتى 12 يونيو 2022.وأشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن الرواية تمت مصادرتها قبيل الافتتاح. وبناء على ذلك، تم إلغاء حفلة التوقيع المقرر لها يوم 5 يونيو. وتعود تفاصيل الأزمة إلى أن جدلاً أثير منذ الإعلان عن الرواية وموضوعها الذي يتناول مجتمع الميم - عين في المغرب، حيث تعالت أصوات على مواقع التواصل الاجتماعي في حملة مناهضة لطرح الرواية قبيل افتتاح معرض الرباط الدولي للكتاب 2022 حول رواية «مذكرات مثلية» للكاتبة المغربية أمزكار، التي صدرت عن دار «أكورا» للنشر مطلع هذا العام. وكان من أبرز التعليقات التي أثارت جدلا كبيرا ما ذكره الحسن الكتاني في تغريدات على منصة «تويتر» هاجم فيها الرواية والكاتبة، ليتم سحب الرواية وإلغاء حفلة التوقيع.