عقب الإعلان الرسمي عن انفصالها عن زوجها لاعب برشلونة الشهير بيكيه، أوضحت النجمة العالمية «شاكيرا» أنها تلقت الكثير من الرسائل التي تعرب عن القلق حول دخولها المستشفى، حيث أكدت شاكيرا أن الصورة قديمة، وأنها لم تدخل المستشفى.وقالت شاكيرا تعليقاً على صورتها التي نشرتها مع والدها: «وصلتني الكثير من الرسائل أنني في المستشفى.. أريد أن أقول إن هذه الصورة قديمة من الأسبوع الماضي، حينما كان والدي مريضا في المستشفى حيث يتعافى الآن.. شكراً لرسائلكم ولدعمكم». وأضافت شاكيرا في بيانها للتعليق على الرسائل التي وردتها «أتلقى الكثير من الرسائل التي تثير قلقي بشأن أنني شوهدت في سيارة إسعاف في برشلونة أخيراً.. أردت فقط أن أخبركم أن هذه الصور من عطلة نهاية الأسبوع الماضي، يوم 28، عندما تعرض والدي للأسف لسقوط سيئ ورافقته في سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث يتعافى الآن.. لقد أرسلتم جميعا أطيب تمنياتكم بطريقتكم، وشكرا لكم جميعا كما هو الحال دائما على كل حبكم ودعمكم».