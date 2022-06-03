ينطلق معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، في الفترة ما بين 20 إلى 24 أكتوبر القادم في مدينة فرانكفورت الألمانية، وسوف يستضيف المعرض عددا من الدول العربية وغالبية دول العالم، ماعدا الصين التي لا تزال تحت الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وتحل إسبانيا ضيف شرف المعرض.ويشارك في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أكثر من 7500 عارض من 100 دولة، ويغطيها نحو 10 آلاف صحفي، وستشهد عقد أكثر من 4000 فعالية وجلسة نقاشية وندوة حوارية مع كبار صناع النشر والكتاب فى العالم، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع publishingperspectives.جدير بالذكر، أنه خلال عام 2021، حصلت الكاتبة والمخرجة الزيمبابوية تسيتسى دانجاريمبجا، على جائزة السلام التى يمنحها (اتحاد تجارة الكتب الألمانية) سنوياً على هامش معرض فرانكفورت الدولى للكتاب.وقالت مديرة الاتحاد كارين شميت - فريدريشس في فرانكفورت إن الكاتبة والمخرجة الزيمبابوية نجحت فى «تقريب مجتمع إلينا، وصحيح أنه لم يصبح مفهوما لدينا بشكل تام، إلا أنه يمكننا ربطه بنا، بأنفسنا، وبأوجه قصورنا»، وأضافت أن دانجاريمبجا تعد «صوتا مسموعا على نطاق واسع لأفريقيا فى الأدب المعاصر».ودانجاريمبجا من مواليد 4 فبراير 1959، وهي روائية وكاتبة مسرحية وصانعة أفلام من زيمبابوي، نشرت روايتها الأولى «الظروف العصبية» (1988)، التي كانت أول رواية تنشر باللغة الإنجليزية من قبل امرأة سوداء من زيمبابوي، صنفتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) فى عام 2018 كواحدة من أفضل 100 كتاب ساهمت في تشكيل العالم، في عام 2020، تم ترشيح روايتها «الجسد الحزين» لجائزة بوكر.وكانت روايتها الأولى الشهيرة «ظروف عصبية» في عام 1988 باعتبارها الجزء الأول من ثلاثية ذات صبغة سيرة ذاتية، وتصف الكتب الثلاثة النضال من أجل الحق فى حياة كريمة وتقرير مصير المرأة فى زيمبابوي.