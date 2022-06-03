صدر للكاتب والشاعر أحمد عائل فقيهي كتاب «مسافر بين جيمين». ويحتوي الكتاب الذي يقع في 150 صفحة من القطع المتوسط، على عدد من المقالات التي كتبها فقيهي عن مدينتي جازان وجدة.فقيهي مدير تحرير «عكاظ» سابقا، الذي كتب عن مؤلفاته كتاب ونقاد سعوديون وعرب بارزون منهم: عبدالله الغذامي، عبدالعزيز المقالح، عبدالله نور، وغيرهم، اختار الدكتور هاشم عبده هاشم لكتابة مقدمة كتابه الجديد.ومن أبرز المقالات عن جيزان: «جازان وتراثها المخطوط في مكتبات العالم، جيزان والبساطة المترفة، جيزان.. وموعد مع المستقبل»، كما ضم الكتاب عددا من المقالات عن جدة، منها: «أنين جدة.. وحنين حمزة شحاتة»، وغيرها من المقالات الثقافية والاجتماعية المميزة.