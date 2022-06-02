قررت الشرطة الهندية فتح تحقيق في ملابسات وفاة المغني كريشناكومار كوناث، وإخضاع جثته للتشريح، حيث تعتقد الشرطة أن هناك احتمالاً لوجود شبهة وفاة غير طبيعية بسبب إصابات تعرض لها في وجهه ورأسه.جاء هذا بعدما أعلنت وفاة كريشناكومار كوناث، المعروف باسم كيه كيه، إثر حالة إعياء مفاجئ أصابته أثناء الحفل الموسيقي الذي كان يحييه بمدينة كولكاتا، فأخبر فرقته الموسيقية، وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الذي توفي فيه، والذي أظهر أن الوفاة كانت بسبب سكتة قلبية محتملة.لكن الشرطة قررت أن تحقق في احتمال وفاة غير طبيعية، حيث قال المسؤول في الشرطة سانجوي موخيرجي: «نستجوب كذلك مسؤولي الفندق ونعاين مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة، لنحصل على صورة واضحة عمّا حدث قبل عند نقل المغني إلى المستشفى».ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر تويتر المطرب الراحل وقال: «حزنا للوفاة المفاجئة للمغني الشهير كريشناكومار كوناث.. عكست أغانيه مجموعة واسعة من المشاعر حيث ضربت على وتر حسّاس لدى الناس من جميع الفئات العمرية.. سنتذكره دائماً من خلال أغانيه.. التعازي لعائلته ومعجبيه».