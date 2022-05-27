البيوتُ، إذن، حجرٌ لابسٌ حجراًيستريح عليه حجرْالبيوتُ فضاءٌ كتيمٌ،تجول الستائر مسدلةً فيه،تعرق فيه الأسرّة،فيما الملاءاتُ ناشفةٌوتَكِنُّ الوسائد منفوشةً فوق أرائكها، والكراسي، قريباً من الطاولات، بعيداً عن الطاولات، تشد فراغاً لآخر، تنفض عن وجه هذا وذاكالذي دثرته الحكايات.... حتى اندثرْالبيوت خزائن كاسيةٌبملابس عاريةٍ،ومشاجبُ مثقلةٌ بدخان الشوارع والأمسيات،دروجٌ تنام بها آنياتٌ وأوعيةٌوسكاكين لامعةٌ وملاعق مختارةٌ، أرففٌ تتراصف فيها التوابل والبُنّ والشايوالزعتر البلدي وزيتٌ وخلٌ وحلوٌ ومرْالبيوتُ إذن حاوياتٌلما سوف نأكله.. ثم يأكلنا،ولأشياء نلبسها.. ثم تخلعنا،لتفاصيل نجمعها قطعةً قطعةًلتفرقنا قطعةً قطعةً؛لحوائط يفزعنا ما تفكّر فيناونخشى تهدّمها فوقنافنسندها بالرقى ..وببعض الصورْهكذا هي كل البيوت،كهوفٌ نوافذها لا تكفّ عن الدوران،وأبوابها تتلفت بين الدخول وبين الخروج،ويقطنها بشرٌ خائفونيزورهمُ خائفون بشرْ...البيوت إذن حفرٌ... وأنا كنتُ أحسب أن البيوت شجرْ!