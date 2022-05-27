نملأُ رئاتِنا بالهواءِ...هوائِنا المسروقِ، من أنفاسِ القتلى...كأنَّ دورةَ حياتِنا...مسافةُ ما بين شهيقين...نطيلُها بالاخْتِلاساتِ...أو بالتَحَسُّراتِ...... وكثيراً...ما أتدلَّى...في بئرِ الشكِّ...كدلوٍ سؤالٍ مثقوبّ...يملوني العقلُ...ويُفرغُني النقلُ...ولا أصل...هل هذا الغبارُ على الكتبِ هو ما سيتَبقَّى من حياتي المرصوفةِ بينها، رفوفُها امتدادُ عينيَّ إلى الشوارعِ، أو ظلُّ جارتي بنافذتِها المفتوحِة على الغيابْ..أركضُ في عري الشوارع المديدةِ ةِ ةِ...فاعِلاتُنْ فاعِلنْ فاعِلاتن...أركضُ وورائي مسندُ ابن حنبل الطويلُ لُ لُ...فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلنْ...