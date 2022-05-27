الحمام المسافر دوما يبحث عن يومه الذي لا يراه إلى أن تغتاله رصاصة صياد غير مبالٍ.الساعة المباركة غائبة تحضر كحلم..تحضر لتبهرني ثم تختفي في خانة الأمنيات ما أكثرها وشقيفتها الخيبات.لكن الساعة المباركة استمطرها دوما ويلفحني رذاذها ذكرىأو انقباض لا يهم.كوةشققت جدار الليلالقاسي.أدخلت رأسي عنوة في الشق ورأيت الذي ما كان علي رؤيته.المكان مختلف والأشياء شبه معلقة.هناك ساعة ذائبة على غصن شجرة قرعاء.وموعد يقرب أفراغهدون تلميح بحقيقة غياب.وكل الكائنات شفاه..بكل الأشكال..الدقيقة..والغليظةالحمراءوالفاتحةالسمراء.منها من تبسمت لي كانت دقيقة وتشبه شفة جوليا ربورتسالله عليك جولياءضمد.