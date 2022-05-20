غيب الموت اليوم الجمعة، في الشارقة،الشاعر العراقي مظفر النواب، بعد معاناة مع المرض.

وأعلنت وزارة الثقافة العراقية، اليوم (الجمعة)، وفاة الشاعر الكبير مظفر النواب في الإمارات عن عمر 88 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الثقافية عارف الساعدي لوكالة الأنباء العراقية: إن «النواب توفي في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات».

واشتُهر النوّاب الذي ولد في بغداد في الأول من يناير عام 1934، وتخرّج من كليّة الآداب في جامعة بغداد، بقصائده الثورية والمثيرة للجدل، بعدما أمضى سنوات في السجن والغربة.

وبسبب قصائدة، تعرّض للملاحقة وسجن في العراق، وعاش بعدها في عدة عواصم، منها بيروت ودمشق ومدن أوروبية أخرى.