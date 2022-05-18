أكد لـ«عكاظ» رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري أنه لا خوف على الكتاب من وسائل التواصل الاجتماعي وأنها ستكون خط مساند لانتشار الكتب ووسيلة ربما تكون أسرع.

وقال: «نجد هناك فرصا قادمه بين الكتب وبين تلك الوسائل لتشجيع الجيل القادم للقراءة وكيف يمكننا أن نوفق بين الكتب وبين الوسائل بشكل عام وهي بالطبع خير معين لانتشار الكتاب».

وأضاف أن اللقاءات ومعارض الكتب في العالم تهدف إلى صناعة الكتاب والاهتمام بنشره وتوزيعه وإتاحته للجميع للقراءة، ومعرض الشارقة للكتاب دائما سباق في عمل توازن بين ما يستجد من وسائل التواصل والكتاب. وكشف الغامري أن معرض الشارقة للكتاب في دورته القادمة سيشهد أسماء كبيرة.

وعن مؤتمر الموزعين الدولي الذي عقد مؤخراً في الشارقة قال العامري «إنه شهد مشاركة أكثر من 384 موزعاً للكتاب من 56 دولة ويعد الأول من نوعه في العالم، لتؤكد الشارقة الاهتمام بثقافة الكتب وصناعتها وتوزيعها على مستوى العالم، بتوجيهات من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».