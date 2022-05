حل كتاب Out of the Corner (خارج الركن)، للممثلة الأمريكية جينفر جراي ضمن قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا. وفي الكتاب تأخذ جينفر جراي القراء في جولة حية للتجارب التي شكلت شخصيتها منذ طفولتها كابنة لمسرح برودواي وابنة لأسطورة السينما جويل جراي.طوال هذه المذكرات تستحضر جراي الأماكن والأوقات التي نشأت فيها، والتي حددت مسار وتكوين جيل كامل بدءًا من أيامها السابقة في ماليبو السبعينات وليالي الأطفال الجامحة في نيويورك، إلى أدوارها في الأفلام المثالية في الثمانينات، بما في ذلك The Cotton Club، الفجر الأحمر، وأدائها المتميز في «يوم عطلة فيريس بيولر» مع الفكاهة والصراحة التي تنتقد الذات.وتنظر جراي إلى الوراء وتعيد سرد مغامراتها الرومانسية الجامحة في هوليوود وتشاركنا التداعيات المدمرة لعملية الجراحة التجميلية التي تسببت في خسارة مفاجئة ومذهلة لهويتها وحياتها المهنية. كما تستعرض جينفر جراي معركتها التي كسبتها بشق الأنفس في كواليس هوليوود وعوالم مسرح بروداوي وتستعيد إحساسها بذاتها من خلال ثقافة وعمل يفرضان قيمة المرأة. كما تتطرق إلى قصة عثورها على الحب الحقيقي والبدء في تكوين أسرة في الوقت المناسب.كتاب Out of the Corner يروي بشكل مؤثر وقوي مذكرات تستعرض تطورا شخصيا لا ينتهي، وقصة نضج تصلح للاستفادة منها لدى كل الأعمار.يذكر أن جينفر جراي هي ممثلة وراقصة أمريكية اشتهرت في فترة الثمانينات من القرن السابق، كما رشحت لجائزة الجولدن جلوب عن فيلمها الشهير Dirty Dancing، وفازت في الموسم الحادي عشر من برنامج «Dancing With the stars».