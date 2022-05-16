كشفت هيئة التراث حدوث انهيار جزئي عصر أمس (الأحد) في أحد جوانب البرج الغربي لقصر صاهود التاريخي الواقع بحي الحزم في مدينة المبرز بمحافظة الإحساء، دون حدوث أية إصابات أو أضرار ولله الحمد.

وبينت الهيئة أن فريقاً من فرع الهيئة في محافظة الأحساء باشر على الفور أعمال الحماية والتهذيب للأجزاء المتضررة بالموقع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، مؤكدة أن العمل جار حالياً على مشروع لإعادة تهيئة الموقع، واستكمال أعمال الصيانة والترميم القائمة، وذلك ضمن عدد من المشاريع التي تنفذها الهيئة لحماية وتأهيل عدد من مواقع التراث العمراني في مختلف مناطق السعودية.

وأشارت الهيئة إلى أن جميع مباني ومواقع التراث الثقافي التي تمتلكها ستكون خاضعة للتأمين وذلك لضمان المحافظة عليها، مؤكدة حرصها على حماية وتفعيل جميع مواقع التراث الثقافي في السعودية، وتوفير كافة متطلبات صيانتها واستدامتها، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه خدمة التراث الوطني بجميع قوالبه المادية وغير المادية.