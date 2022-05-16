فاز الكاتب الفرنسي ماتياس إينارد بجائزة ألبير كامو Premi Mediterrani Albert Camus 2022، وذلك عن مجمل أعماله التي تشمل الروايات والكتب، وقد وصفت اللجنة روايات ماتياس إينارد في حيثيات منحه الجائزة بأنها «ولدت من رحم معرفة واطلاع كبيرين، وأنها عبر لغة فريدة تشيع التعاطف».وقد فاز ماتياس إينارد سابقا بعدد من الجوائز داخل وخارج فرنسا، أهمها جائزة الجونكور الفرنسية سنة 2015 عن روايته البوصلة، وترجمت أعماله للعربية وصدر أغلبها عن منشورات الجمل.وُلد ماتياس إينارد في نيور في 11 يناير عام 1972، وهو كاتب ومُترجم فرنسي، وقد درس في معهد اللغات والحضارات الشرقية بباريس وأقام في الشرق واستقر في برشلونة عام 2000.من أشهر أعماله كتاب صدر عام 2010، حمل عنوان «حدّثهم عن المعارك والملوك والفيلة»، كما أصدر عام 2012 رواية «شارع اللصوص» التي تناول فيها الهجرة والمهاجرين، وبالتحديد هجرة الشباب من بلدان المغرب العربي، كما صدرت له رواية أخرى بعنوان البوصلة، ورواية المأدبة السنوية لأخوية حفارى القبور وغيرها من الكتب والأعمال الأدبية التي لاقت قبولا في الأوساط الأدبية.