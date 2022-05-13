أطلقت وزارة الثقافة (الخميس) مهرجانا غنائيا بعنوان «الغناء بالفصحى» على مسرح الفنان أبو بكر سالم في منطقة رياض بوليفارد سيتي، ويقام خلال الفترة من ١٢-١٣ مايو، ويحييها مجموعة من كبار المطربين العرب، وقدموا مجموعة من الأغاني والقصائد المغناة بالفصحى؛ وذلك احتفالاً بالتراث وغنوا باللغة العربية الفصحى.

وعاش عشّاق الموسيقى بشكلٍ عام ومحبو الفصحى بشكلٍ خاص مع الأغاني والقصائد المغناة باللغة العربية الفصحى والتي تُشكل فناً خالداً ومتجدداً، حيث أحيا الليلة الأولى الخميس ١٢ مايو الفنانون: لطفي بشناق، وجاهدة وهبة، و بدر حكيم، أما الليلة الثانية اليوم الجمعة ١٣ مايو فيحييها الفنانان: كاظم الساهر، وزينة عماد.

ويأتي هذا المهرجان الغنائي بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ليقدم الثقافة والترفيه وتجارب غامرة تعزز ارتباط الجمهور باللغة العربية، وذلك ضمن جهود وزارة الثقافة لدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في حياة المجتمع عبر قوالب إبداعية مبتكرة.

وقد توافد عدد كبير من محبي الغناء باللغة العربية الفصحى على مسرح أبو بكر سالم للاستمتاع بالقصائد العربية. وقالت إحدى الحاضرت نجود الدوسري: تخصصي لغة عربية ومعلمة لغة عربية ومن محبي ومتذوقي الفن والأغاني بالفصحى ليلة جميلة وأمتعتنا كمحبين لهذه اللغة، وأتمنى إقامة هذا المهرجان في عدد من المدن في المملكة لأن اللغة العربية الفصحى هي تراثنا.

فيما قالت الدكتورة نوال محمد: أشكر وزير الثقافة على كل مايقدمه لإحياء تراثنا والمحافظة عليه، الأمير بدر حقق لنا كل ما نتمنى كمثقفين، وسعيدة بوجود هذا المهرجان بالرياض والاستمتاع بالقصائد الفصيحة.