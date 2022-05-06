أيام قليلة وتصدر أولى طبعات أعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ، مع مكتبة ودار ديوان للنشر، بعد انتهاء عقد طبع أعمال صاحب نوبل فى الأدب لعام 1988، مع دار الشروق، حيث من المقرر توفر الطبعات في المكتبات خلال شهر مايو الحالي.وقالت ليال رستم، عضو مجلس إدارة دار ديوان، إن أعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ في طبعاتها الجديدة سوف تصدر قبل نهاية شهر مايو الحالي، مشيرة إلى أن الدار سوف تعلن خلال أيام عن الروايات والأعمال المقرر صدورها من إبداعات «محفوظ» خلال الشهر.وأضافت ليال رستم أن جميع أعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ سوف تصدر تباعا على فترات لحين انتهاء لجنة المراجعة والتدقيق من مراجعة كل أعمال الراحل، وسوف يصدر قبل نهاية الشهر عدد من الأعمال الروائية للأديب العالمي أبرزها «الثلاثية».وأوضحت ليال رستم أن دار ديوان تحرص على أن تكون الطبعات المقرر صدورها في متناول الجمهور، وأن تكون بمقابل مادي معقول، يناسب الجمهور خاصة بعد ارتفاع مواد الطباعة خلال الفترة الأخيرة.وأعلنت أسرة نجيب محفوظ ودار «ديوان» في ديسمبر الماضي، عن توقيع عقد يمنح الأخيرة الحقوق الحصرية لنشر الأعمال الكاملة للأديب العالمي نجيب محفوظ، وذلك لمدة 15 عاما تبدأ من مايو 2022، وهو الخبر الذي أنهى حالة الترقب وبورصة التوقعات حول الدار التي ستحصل على حقوق النشر الورقي لأعمال محفوظ بعد انتهاء مدة التعاقد مع دار الشروق.لكن الإعلان عن الطبعات الجديدة التى ستنزل الأسواق خلال أيام، لم يمر مرور الكرام، إذ أعلنت (ديوان) بأنها ستعمل على «إعادة إحياء تراث نجيب محفوظ وتقديم أعماله المنقحة والمراجعة بأحدث تقنيات النشر الورقي والرقمي والصوتي، والعمل على تمديد أثره الفكري وحفظ إرثه الأدبي الفريد»، هنا دار الجدل حول المقصود بعملية التنقيح والمراجعة وسط مخاوف من التدخل في النص المحفوظي وفتح الباب لكل من يريد أن يتلاعب بنصوص صاحب الثلاثية، ومن هنا حالة الترقب من قبل القراء والنقاد لصدور أول أعمال نجيب محفوظ، لمعرفة ما تم في المتن المحفوظي.وحصلت مؤسسة «هنداوي» للنشر الإلكتروني، على حقوق نشر أعمال نجيب محفوظ من أسرته العام الماضي، على الفضاء الإلكتروني وتوفيرها مجانا، كما جرت العادة فيما تقدمه المؤسسة غير الهادفة للربح، من نشر للمعرفة والثقافة، وغرس حب القراءة بين المتحدثين باللغة العربية، عبر توفير مؤلفات العديد من كبار الكتاب في طبعة إلكترونية مجانية.