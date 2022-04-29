يشهد معرض نيويورك الدولي للكتاب الأثري عرض مجموعة من كتب الطهي النادرة، يبلغ عددها 50 كتابا ومخطوطة عن الأطعمة النادرة، التي يعرضها بن كينمونت، تاجر الكتب النادرة، التي تتنوع مصادرها من عدة ثقافات ولغات متنوعة حول العالم.ومن بين هذه الكتب والمخطوطات النادرة التي سيعرضها كتاب «طبخ مصطنع ومفيد» من إعداد بالتازار ستايندل، وهو كتاب ألماني صدر في ألمانيا عام 1544، ومخطوطة فن الطبخ الفرنسية والتي تعود لسنة 1767.بالإضافة لذلك، فسوف يعرض تاجر الكتب النادرة مجموعة مكونة من 740 كتابًا ومخطوطة عن النبيذ التي تكشف تاريخ القرن السادس لشراء كروم العنب والمكتوبة على ورق البردي والتي تعود إلى القرنين الرابع عشر والتاسع عشر، ومن المتوقع أن يتم بهذه المجموعة المكونة من 50 كتابا بيعها بمبلغ مليوني دولار.