بتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت رعاية قرينته، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تنطلق فعاليات الدورة الـ 13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب» لأول مرة في تاريخها على مدار 12 يوماً خلال الفترة ما بين 11 و22 مايو المقبل، حيث يستضيف تحت شعار «كوِّن كونك» في مركز إكسبو الشارقة، 139 دار نشر من 15 دولة عربية وأجنبية، ويشهد تنظيم أكثر من 1900 فعالية تجمع المسرح مع الورش الإبداعية والعروض الفنية والجلسات الحواريّة.

جاء إعلان تفاصيل المهرجان خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرّ الهيئة بالشارقة، وتحدّث فيه كلّ من أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب؛ وعبد العزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي، مدير عام شركة اتصالات في المناطق الشمالية؛ وراشد عبدالله العوبد، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وخولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومنصور الحساني، مدير المبيعات في هيئة الشارقة للكتاب، بحضور عدد من الشخصيات الثقافيّة والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.

أول مؤتمر لموزعي الكتب في العالم

وتسجل دورة هذا العام من المهرجان، تاريخ انعقاد أول مؤتمر لموزعي الكتب في العالم، حيث سيلتقي يومي 15 و16 مايو في مقر «هيئة الشارقة للكتاب» أكثر من 200 موزع كتاب من مختلف أنحاء العالم، في سلسلة جلسات وورش مهنية، يناقشون خلالها مستقبل قطاع توزيع الكتب، وسبل تعزيز حركة انتقال الكتاب، وآليات تطوير قنوات التوزيع، وصولاً إلى تسهيل إتاحة المعرفة أمام الجميع.

وينظم المهرجان معرضاً تفاعلياً تعليمياً بعنوان «حديقة الحيوانات الآلية»، الذي يقدم مجموعة من 8 حيوانات آلية و15 نشاطاً تفاعلياً، يتعرف الأطفال من خلالها على مميزات الحيوانات وتفاصيل حياتها وآلية عمل أجسامها، وهو معرض مستوحى من كتاب «حديقة الحيوانات الآلية» الذي حررته وصممته دار «مارشال إيديشنز» في لندن.

لقاء مع نجوم الفن وكبار المبدعين العرب والأجانب

ويلتقي زوّار المهرجان النجم المصري محمد هنيدي، الذي قدم العديد من الأعمال الأدبية للأطفال، ومخرج الأفلام الأمريكي والرسام الشهير كايل بالدا، مخرج ورسام الرسوم المتحركة لفيلم Minions الشهير، والذي شارك في العمل على عدة أفلام عالمية، منها Jumanj و Toy Story 2. كما يشهد المهرجان تنظيم حفلة موسيقية يقدمها الملحن والمغني ومؤلف أغاني الأطفال طارق العربي طرقان رفقة أولاده.

فصل جديد من حكاية مشروع الشارقة الحضاري

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال أحمد العامري: «نفتح اليوم فصلاً جديداً من حكاية مهرجان الشارقة القرائي للطفل، حكاية أبطالها أطفال يحلمون بغد مليء بالطموحات والأحلام، حكاية كَتَبَ فصولها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، منذ أكثر من ثلاثة عقود، حكاية رغم تعدد أحداثها وأهمية رسائلها، إلا أنها تعد محطةً بارزةً من حكاية مشروع الشارقة الحضاري الكبير، هذا المشروع الذي آمن بما يمكن أن تصنعه الكتب، وما يمكن أن تقوده من إنجازات وتحولات لواقعنا ومستقبلنا».

وأضاف العامري: «كل عام، ونحن في المهرجان، ألمس جوهر رؤية المهرجان تجاه الاستثمار بعقول الأطفال واليافعين، وبناء معارفهم وفتح المجال لاكتشاف طاقاتهم ومواهبهم، فصاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينة سموه، علمونا أن البلدان تتطور وتبنى بأيدي وعقول أبنائها، لهذا نحن في مهرجان الشارقة القرائي للطفل نساهم في بناء مستقبل بلادنا، ونكشف أمام الأجيال الجديدة الطرق والمسارات ليصلوا إلى ما يطمحون إليه، ويكونوا أبناءً مخلصين لثقافتنا العربية، وحاملين لرسالة الإمارة ورؤيتها الحضارية إلى العالم».