أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم (الثلاثاء 26 أبريل 2022) فتح باب التسجيل لمعرض المدينة المنورة للكتاب الذي سيقام خلال الفترة من 16 إلى 25 يونيو المقبل، ودعت الهيئة دور النشر المحلية والدولية الراغبة في المشاركة بالمعرض إلى المبادرة بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/924/new.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل سيكون متاحاً لمدة 14 يوماً بدايةً من تاريخ اليوم، حيث تستهدف الهيئة مشاركة دور النشر المحلية والعربية والدولية في المعرض، لتقديم نسخة مميزة من المعرض لمحبي الكتاب وعشاق القراءة في المدينة المنورة.

يذكر أن معرض المدينة المنورة للكتاب يأتي ضمن مبادرة «معارض الكتاب» إحدى المبادرات الإستراتيجية لهيئة الأدب والنشر والترجمة، وتعمل المبادرة على تنظيم معارض الكتب في مختلف مناطق ومدن المملكة، من أجل منح القارئ السعودي في أي مكان بالمملكة فرصة الاطلاع على منتجات دور النشر المحلية والعربية والدولية، ومواكبة كل جديد في صناعة النشر.