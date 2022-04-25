بعد صراع مع المرض، رحل أمس (الأحد) الفنان التشكيلي الدكتور عبدالرحيم شاهين عن عمر يناهز الـ69 عاماً «1953-2022»، عقب رحلة فنية أثرى بها الحياة التشكيلية.حصل الراحل على بكالوريوس التربية الفنية عام 1976، والدكتوراه في علم نفس الجمال 1986، وقد عمل في مجال تدريس علم الجمال بأكاديمية الفنون في بغداد من عام 1979 وحتى 1991 كرئيس قسم التصوير بالأكاديمية.صدرت للفنان التشكيلي عدة كتب في مجالات الفن التشكيلي والعديد من الإصدارات؛ منها كتاب (مفاهيم إضافية عن ما بعد الحداثة ومشكلات فنية معاصرة)، (الشكل والمضمون.. الفن والعولمة).تميزت أعماله بروح تعبيرية ورسوخ وكثافة في العناصر والأبعاد والأحجام والإيقاع السيريالي.وأوضح صلاح بيصار أن لوحات الراحل تصور تعبير المكان المصري التي توحدت فيه المرأة مع النيل والمراكب الشراعية، كما امتزجت بالسحر الفرعوني من المصري القديم مع مفرداته الخاصة من السمكة والبومة والمرأة الشعبية.