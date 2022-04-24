جمع الدكتور محمد بن سعد الشويعر بين مرتبة العالم، ومكانة الأديب، وحصافة المثقف الموسوعي، واعتنى بالتحصيل العلمي، وعزز علاقاته بالمجتمع الدعوي، والعمل التطوعي، فنال ثقة مفتي عام المملكة السابق الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، وكان من رجاله الأوفياء، إذ لازمه أعواماً عدة، في حلِّه وترحاله، وكان مثالاً في الجد والإخلاص في خدمة المفتي، فكسب محبة الشيخ وبوأه موضع ثقته، وكان يثني عليه بعبارات تدل على عظيم قدره. وكانت ولادة الدكتور الشويعر في شقراء، عام 1359هـ، وتلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي، وانتقل إلى الرياض مواصلاً الدراسة في المرحلة الجامعية، فنال الليسانس من كلية اللغة العربية عام 1379هـ، وكان ضمن خريجي الدفعة الثالثة. وحصل على دبلوم تربية من المركز الإقليمي لليونسكو ببيروت عام 1386هـ، ونال درجة الماجستير في الأدب والنقد من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام 1394هـ، ودرجة الدكتوراه في الأدب والنقد من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام 1397هـ. وعمل عام 1380هـ أستاذاً وشغل مناصب عدة في العديد من الوظائف: في الرئاسة العامة لتعليم البنات بين عامي 1381- 1402هـ، منها مدير شؤون الموظفين، ومدير التعليم الأهلي، ومساعد المدير العام للتعليم، والمدير العام للتعليم المتوسط، وانتقل للعمل مستشاراً في مكتب رئيس الرئاسة العامة لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء، والدعوة والإرشاد ومجلة البحوث الإسلامية التي تصدرها الإفتاء لأعوام.جمع فتاوى الشيخ بن باز في كتاب (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)، وضم الدروس العلمية المتنوعة في المعتقد، والحديث رواية ودراية، والفقه، والتفسير، إضافة إلى كثير من النصح والتوجيه والإرشاد، والردود العلمية. وللراحل إسهامات ثقافية متميزة، وحاز عضوية في بعض اللجان والجمعيات الخيرية، منها عضو شرف في النادي الأدبي في موريتانيا، وعضو مؤسس في نادي الرياض الأدبي، وترأس تحرير مجلة البحوث الإسلامية، وكان كاتباً للمقالات المتميزة في موضوعات متنوعة في الصحف والمجلات في داخل المملكة وخارجها، وله مؤلفات عدة في التاريخ والأدب، منها الحصري وكتابه زهر الآداب جزءان ط1: 1980م، ط2: 1405هـ، تاريخ شقراء - 1405هـ، فصول من تاريخ حائل. ط2: 1404هـ، عبدالله بن رواحة: رائد شعر الجهاد الإسلامي، حياته وشعره - 1406هـ، نجد قبل 250 سنة - 1413هـ، الحصريان - 1399هـ، ونال جوائز ودروعاً من مؤتمر الشباب العربي في المغرب بالرياض عام 1399هـ، ومن مخيم الشباب الإسلامي في سيدني بأستراليا عام 1988، وميدالية من رعاية الشباب عام 1401هـ ومن أسبوع الإخاء بالبحرين عام 1402هـ.