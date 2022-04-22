اعتمد النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة إقامة ملتقى «الأدب الساخر» الأول وذلك من 21 إلى 23 من شهر ذي الحجة الموافق ٢١ - ٢٣/‏ ٧/‏ ٢٠٢٢، محددًا آخر موعد لاستلام ملخصات البحوث غرة شهر ذي القعدة من عام 1443 الموافق ٣١/‏ ٥/‏ ٢٠٢٢. ويرفد الملتقى النجاحات التي حققها النادي في مهرجانات الشعر وملتقيات الرواية والقصة والمسرح. وأوضح رئيس النادي الشاعر حسن بن محمد الزهراني أن فكرة الملتقى انبثقت من أهمية الأدب الساخر؛ بوصفه أحد أكثر أشكال الكتابة الأدبية رواجا، واستئثارا بالاهتمام، وقدرة على مقاربة إشكالات الإنسان وقضاياه وهمومه، وفق طرح مغاير، ونسق إبداعي جاذب ومختلف، مضيفاً أن هذا اللون من الأدب لم ينل بعد حظه من الاهتمام، والعناية البحثية، والرواج على المستوى المحلي، لافتاً إلى أن فكرة الملتقى تقوم على منح الكتابة الساخرة نصيبها من الضوء، والحضور، في فضاءات التداول البحثي النقدي، والتحاور الهادف، والتعرف على التجارب. وعن أهداف الملتقى أوضح منها: الوقوف على واقع الكتابة الساخرة في الأدب المحلي قديما وحديثا، والاحتفاء بالمنجز الكتابي والإبداعي في هذا الحقل من خلال ملتقى شامل يتناول هذا المنجز عبر زاويتي الإبداع والنقد، مؤسساً لملتقيات وفعاليات قادمة تخص هذا الفن، مع تسليط الضوء على شكل كتابي أخاذ، ضارباً في عمق تاريخ الأدب العربي، لافتاً أنظار الأجيال الواعدة إليه، وتحريض المواهب الشابة في حقول الإبداع على احتذائه والتجديد فيه وكذلك الخروج على رتابة الألوان التقليدية في الكتابة وارتياد آفاق جديدة مهمة وجاذبة.