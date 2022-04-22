اعتمدت الجمعية الفلسفية برنامجها لعام 2022 بإقرار 6 برامج، تبدأ ببرنامج «الفيلسوف الصغير» ويتضمن مجموعة من الفعاليات والبرامج تستهدف الأطفال في مراحل عمرية مختلفة، ويستهدف البرنامج المعلمين والمعلمات والآباء والأمهات وذوي الاهتمام. ويسعى برنامج الفيلسوف الصغير إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها تنمية 4C Thinking وتحفيز التعليل وبناء المعنى وتنمية مهارات الحوار والمهارات المعرفية وغير المعرفية لدى الأطفال، إضافة إلى التعريف بمهارات التفكير الفلسفي للأطفال ونشرها، واستعراض بعض التجارب الدولية المتميزة في هذا المجال، وإقامة ندوات للآباء والأمهات تطويرا لمهارات الحوار مع أبنائهم وتمكينهم من التعامل مع أسئلة أطفالهم الفلسفية، إضافة إلى إعداد معلمين ومعلمات لاستخدام أسلوب P4c في المناهج الدراسية تعزيزاً لأدائهم المهني، إضافةً لبرنامج «قراءات فلسفية في الفكر السعودي» الموسم الثاني، عبر ندوات ومحاضرات ودراسات علمية تقيمها جمعية الفلسفة مخصصة لدراسة الفكر السعودي المتقدم من منطلقات فلسفية. وتتناول الأطروحات الفكرية السعودية المتقدمة مثل أعمال حمزة شحاتة ومحمد حسن عواد وحمد الجاسر وعبد الكريم الجهيمان، وإن لم تكن فلسفية بالمعنى الدقيق للكلمة، إلا أنها تحتوي على أطروحات في قضايا فلسفية مثل قضايا الأخلاق والعقل والحرية واللغة والجمال ولم تتم قراءتها من منظور فلسفي حتى الآن. وبرنامج حلقة الرياض الفلسفية (حرف) وبرنامج الفلسفة والسينمابطرح النظريات والأفكار الفلسفية والتي تم استحضارها في الأفلام في جلسات نقاش حضورية مع متخصصين وتعتمد على مناقشات فلسفية حول الأفلام، وبرنامج فلسفة الأمومة ويعنى بخبرة الأمومة على المستوى الفردي والاجتماعي والمؤسساتي من منظور فلسفي.وبرنامج دعم الكتابة الفلسفية، ويقوم على مبادرة لتحفيز كتابة مقالات وأبحاث ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية من خلال استقطاب أسماء دولية ومحلية للكتابة.