أعلن نادي تبوك الأدبي عن مسابقته الرمضانية التي يقيمها كل عام، متضمنة مجالات القصة والشعر والفن التشكيلي، لتكون فرصة للتنافس الإبداعي في التعبير عن الفرح بقدوم هذا الشهر ومزاياه العديدة وطريقة معايشته بين الماضي والحاضر وأثره في نفوس المسلمين.

وجاءت جوائز المسابقة على النحو التالي:

(الشعر)

المركز الأول 2000 ريال

المركز الثاني 1000 ريال

(القصة القصيرة)

المركز الأول 2000 ريال

المركز الثاني 1000 ريال

(الفن التشكيلي)

المركز الأول 2000 ريال

المركز الثاني 1000 ريال

ومن شروط المسابقة أن تكون القصيدة من الشعر العربي الفصيح (عمودي أو تفعيلة)، ولا تزيد كلمات القصة القصيرة على 1500 كلمة مع علامات الترقيم.

والمشاركة متاحة للجميع من الجنسين وتقتصر على المواطنين والمواطنات من أبناء منطقة تبوك، وآخر موعد لاستقبال المشاركات الخميس ٢٠ رمضان ١٤٤٣هـ، وترسل المشاركات على البريد الإلكتروني، ما عدا مشاركات الفن التشكيلي تسلم مباشرة بمقر النادي الأدبي.