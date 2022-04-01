‏منذُ قليلٍ فقط،‏فَتَحَتْ ليَ الحياةُ أبوابَها!**ثمة بابٌ يطلّ على رحمة اللهيبلّغني صراط اليقينأمشيهِ على عجليتقاطر منّي الهلعإثمٌ يسيلُوشوقٌ يميلُ إلى أن أعانقَ وجهاً كريماً عظيماً كيما يعانقني المستحيلُ:لا أنت إلاّ أنتأنتَ الكبيرُوأنتَ الجميلُإني أرى ما لا يرى الناسدهشةُ الخائفين من العشق في ليالي الانخطاف إلى (مطلقٍ) لأنوارِه نكهة الخبز في الصباحات الفقيرة.آه لو أدركُ!**ثمّة بابٌ يطلّ على بيتِها مباشرةً،يُسلّمني دربَ الحنينيفرّ من قلبي الوجعتعبٌ يزولُوعافيةٌ تطيلُ المكوثَ في بيتِ قلبيإنّي أملكُ ما لا يملكُ النّاس:فُلّاً تمشّطهُ رياحُ لوعتي.عطراً يعلّمني كيف تُحِنُّ السماءُ عليها.غيمةً تحرسُ شوقي إليها.نجمةً كلما علقتُ عيني عليها انتشيتُ في ليل الطريق إلى (جنوب) العشق..أسقي أُذن روحي ماءَ أغنيّة (الهوى جنوبي) لكنني أعيدُ الغناء: (الهوى هَروبي)!فتسري في دمائي لوعةٌ تسكنني بيوتَ الياسمينْ، فأصيحُ من لوعةٍ:إنّي أدركُ !‏**‏وثمّةَ بابٌ يطلّ على الحياة،‏فأطلُّ على البياض:‏أصيرُ كالدّعاء،‏أصيرُ أجملَ مِثْلَ قهوةِ أُمِّي!