سحرٌ، تراثْومدائنُ معجزاتْتسرقكَ من وهمِِ المسافةِللحياةْ.يا شارع البلد القديمهلاّ قطفت حياتهمعبر الزمنوالروح في معنى بيوت الطينِ..ترسمُ لوحةًفي صفحة البادي العريقْمذ كانت الصحراء لؤلؤةًوألماساًتشعُ جبالهاويضيء في دمها البريقْيا أيها النخلُ العذيقها أنت لست مجرداًأو زرعةً من فطرِربك يا عظيميا ومضة الواديبظل الرملهل كان الهواءُيطلّ من بابِالتراب إلى جريدك،يستفيقُولا يضيقْيا لوعةَ الريحِالمكبل بالنسائم والندىأخذتك أطوار ُالجبال إلى المدىأُماً بحضنِ حنانهاصوت المواسميدفئ الأشياء حتىلا تهيمْفيلٌ تأهب صامتاًمتأملاً..لامسه بوح الجنِّوالسحرُ الترابيخلد التاريخمجد مجيئهويُطل ُ فينا صنعهسحرٌ يواري الأرضفي ماءِ السحابأنتي المجرّة والجرارُ اللائيتحكيها القرونلو كان كلمدائن الدنيا لصالحٍما كاد كونكأن يكون!فالأرض لا تكفيأساطير الزمانودهشة التاريخلا تسع الجنون..!مَنّ هذه الأرض التيخلقت لهذا الكونِدهشة عمرهِ؟من ألهم السحرَ لسحرهِ؟كي لا يهيم «الحجرِ» غيماًبالمنايا المعجزاتوتكون صدراً للبراياصوتها المسكوبمن ورق النخيلورملها الممزوجغيثاً بالغناءوباحتفاء القادمين!صوتَ العلا..أوجدنا مثلك في الدنىأم أنك في الحكايةِ غامض؟أملتّ جبالكهيبة القاع الترابفنسجتِ نفسكِ مرتين ؟أخرى تعاكس نفسهاللكون حلم!كي لا يملّ نخيلهاوجبالهاوتراثهاوبيوتهاوحنينها التاريخمن وهج الجمالوكي تبوح الروحفيها نغمةًتروي تفاصيل الخيالكي يهمس الإعجازأذن الأرض سحراًمن «عُلا»..هو يبتدي منهاويكمن فيمراياها.. انتحال!