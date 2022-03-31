ينعقد معرض لندن الدولي للكتاب خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل 2022، ومن المقرر مشاركة اتحاد الناشرين العرب فى هذه الدورة من خلال جناح متميز هذا العام، من أجل تأكيد تواجد الثقافة العربية فى المحافل الدولية والتعريف بأنشطة وأعضاء الاتحاد.ومعرض لندن للكتاب هو أكبر سوق في العالم لمبدعي القصص، يجمع صانعي الكتاب والناشرين، وخبراء حقوق الطبع والنشر والمفوضين والمرخصين العالميين، ويجتمع المشاركون في مفاوضات الحقوق عبر المطبوعات والمسموعة والتلفزيون، وتقام دورة هذا العام تحت شعار «القصة أنت»، ويتوقع حضور 20 ألف شخص ما بين ناشر وكاتب، بانخفاض عن الدورات السابقة للمعرض الذى يشهد عادة حضور حوالى 25000 مشارك.وخصصت إدارة معرض لندن الدولى للكتاب 2022، جناحا مساحته 36 مترا مربعا مخصصا للاجتماعات، بحيث يحق لكل ناشر عقد اجتماعاته الخاصة مجانا مع المشاركين، وبعدد مفتوح من الاجتماعات على أن تكون مدة كل اجتماع نصف ساعة، ويكون الحجز عن طريق إبلاغ مكتب رئاسة أو أمانة المعرض.وبلغ عدد العارضين المسجلين في معرض لندن لهذا العام 860 عارضاً، أقل بنحو 150 ناشرا عن آخر دورة فعالية أقيمت فى عام 2019، والتي شارك فيها أكثر من 1000 عارض، ومن بين 860 المشاركين يأتي 477 عارضا من دولة خارج المملكة المتحدة، ونحو 156 عارضاً من الولايات المتحدة.