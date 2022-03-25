أوشكت الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) على إعلان اسم الفائز بها في دورتها الخامسة عشرة، وتغازل الجائزة ستة أعمال روائية نجحت في اقتحام القائمة القصيرة بثيمتي الهويّة والحرية.

وتتنافس لنيل الجائزة التي سيعلن اسم الفائز بها في مايو القادم الروايات التالية: «ماكيت القاهرة» لطارق إمام من مصر، و«دلشاد - سيرة الجوع والشبع» لبشرى خلفان من سلطنة عمان، و«يوميات روز» لريم الكمالي من الإمارات، و«الخط الأبيض من الليل» لخالد النصرالله من الكويت، و«خبز على طاولة الخال ميلاد» لمحمد النعاس من ليبيا، و«أسير البرتغاليين» لمحسن الوكيلي من المغرب.

وعن حيثيات اختيار الأعمال الستة للقائمة القصيرة، أوضح رئيس لجنة التحكيم شكري المبخوت أن اللجنة رصدت تنوعاً لافتاً في الأشكال والموضوعات التي تدور على الهوية والحرية. إذ عادت بعض الروايات إلى التاريخ والذاكرة تستكشف اليومي وتستنطق عذابات البشر وأحلامهم في بيئات عربية مختلفة فصورت مساعي الأفراد المهمشين أو المقموعين أو المنسيين في متون التاريخ لصنع مصائرهم وتغيير مساراتهم المسطورة.

ولفت إلى تناول البعض حرية الخيال لإعادة بناء واقع يتداخل فيه الوهم والحقيقة، وحرية التعبير والإبداع في مواجهة سلطات ظاهرة وخفية تقمع الفكر وحرية اختيار الهوية الفردية.

يذكر أن المرشحين الستة في القائمة القصيرة سيحصلون على 10 آلاف دولار لكل منهم، فيما ينال الفائز بالجائزة 50 ألف دولار إضافية.