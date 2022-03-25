يا شعرُ عذراً ومثلي كيف يعتذرُإذا هوى شاهقٌ واختالَ مُنحدرُواستوحشَ البحرُ من ترنيمِ قافيةٍوحاقَ بالعذبِ من أبياتك الخطرُوتاه عنك نقيُّ الحرف منصرفاًلشاحبٍ برداء الوهمِ مُتّزِرُوناب عن مفردات الوعي همهمةما بان في جوّها صحوٌ ولا كدرُوأشكلت فرحةٌ كانت تعانقناوحلّقت حولك الأشباه والصُّورُما أنت أنت، ولا نحن الأولى خبروامنابت المعدن الأصلي واختبرواكم كنت تحيي رميماً من مشاعرنافترقص الطير والأحجارُ والشجروكم مددت حبال الوصل صادقة ًوالصدق مبتدأ العشاق والخبرُجبرتَ كسر مآسينا بموسقةٍوما عهدناك يا ربّانُ تنكسرُواستوعبتك العذارى وانتشت وشدتفزغردت ديمةٌ واسترسل المطرُفما لك اليوم بالتسليع مفتتنٌوكيف أزرى بك التدجينُ والخدرُيا شعرُ يا زينة الدنيا وبهجتهاما جئتُ أُحيي الهوى، بل جئتُ أعتذرُ