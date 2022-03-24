اختط النادي الأدبي في منطقة الباحة، مساراً خاصاً، لتوثيق الصلة بديوان العرب، من خلال الاحتفال بيوم الشعر العالمي 2022، عبر منصة «زووم» بتخصيص أمسياته الست للشعراء والشاعرات من داخل المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة من «أدبي الباحة» تعزيزاً للبيئة الشعرية المحليّة، وإتاحةً للأصوات الجديدة والمتجددة، ممن لم تتح لهم فرص سابقة للإسهام في فعاليات أدبية، وأعد النادي بطاقة دعوة مفتوحة لشعراء وشاعرات المنطقة للاشتراك في المهرجان بإرسال الموافقة، وبعث السيرة الذاتية وصورة شخصية، لتوثيق قاعدة بيانات أكثر من 40 شاعرا وشاعرة.

وأوضح رئيس النادي الشاعر حسن بن محمد الزهراني أن يوم الشعر العالمي مناسبة لاكتشاف المواهب، والاحتفاء بالتجارب، مؤكداً أنه تم إعلان أسماء الفائزين بمسابقة «أصدق الأحاسيس في يوم التأسيس» التي أطلقها النادي في حسابه على تويتر بمناسبة يوم التأسيس وشارك فيها 666 شاعرا وشاعرة. وعدّ الزهراني المهرجان الرابع مميزاً عما سبق بتخصيصه للأصوات الإبداعية في المنطقة.

يذكر أن أدبي الباحة أقام ثلاثة مهرجانات للشعر العربي قبل جائحة كورونا، وشارك فيها ما يزيد على 150 شاعراً وشاعرة على مستوى الوَطَن العربي.