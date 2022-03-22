تواصل قنوات اقرأ الفضائية وفريقها الفني والإداري من السعودية ومصر والأردن العمل على قدم وساق لإنهاء تصوير باقة شاملة ومتنوعة من البرامج التلفزيونية الرمضانية لهذا العام.

تتنوع برامج اقرأ لهذا العام من البرامج الإسلامية والفتاوى الرمضانية وبرامج المسابقات التعليمية وبرامج الطبخ الشرقي والغربي إضافة الى العديد من البرامج الهادفة والتقارير عن الأجواء الرمضانية في عدد من بلدان العالم والأفلام الوثائقية التاريخية.

يذكر أن معظم هذه البرامج قد انتهت «اقرأ» من تصويرها وتتم الآن عملية المونتاج والإخراج النهائية إضافة الى وضع اللمسات الأخيرة في استوديوهات البرامج التي ستكون على الهواء مباشرة.