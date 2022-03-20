أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عن إطلاق «جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية»، التي تستهدف تعزيز مكانة اللغة العربية وتقدير جهود العاملين في خدمتها أفرادا ومؤسسات، وتشجيعهم على نهضتها، وتعزيز انتماء أبناء المملكة خصوصا والشعوب العربية عموما إلى هويتهم، وتشجيعهم على المحافظة على سلامة اللغة العربية والاعتناء بها وتطوير طرق استخدامها.وعبر الأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي عن فخر «المجمع» واعتزازه بإطلاق هذه الجائزة المرموقة، التي تتشرف بأهدافها وسياقها - ضمن ما يتشرف به المجمع - بحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي تؤكد الدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما اللغة العربية من لدن قيادتنا الرشيدة؛ لما تعكسه من إرث عظيم لهذه الأمة في مختلف المجالات الفكرية والعلمية والدينية، التي تتجلى بصماتها في كل حضارات العالم، مشيرا إلى البعد المحوري للجائزة في تحقيق مستهدفات «برنامج تنمية القدرات البشرية»، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي من ضمن محاوره الأساسية الاعتناء باللغة العربية، وتعزيز دورها في صنع هوية أبناء المملكة وغرس القيم الوطنية في نفوسهم وتعزيز قدراتهم الفكرية والحوارية.وأضاف: "تحظى الجائزة بمتابعة وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وتستهدف الجائزة المؤسسات الحكومية والخاصة، والأفراد المهتمين باللغة العربية. وتشمل الجائزة أربعة فروع هي: تعليم اللغة العربية وتعلمها، وحوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة، وأبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية، ونشر الوعي اللغوي وإبداع المبادرات المجتمعية اللغوية. وقد بلغت قيمة الجوائز المخصصة للأفراد والمؤسسات أكثر من مليون و600 ألف ريال ، إضافة إلى الدروع التذكارية وشهادات التقدير.كما أشار إلى أن الجائزة تتواءم وتتفق مع أهداف المجمع، حيث يهدف المجمع إلى أهداف متنوعة، ومنها: المحافظة على سلامة اللغة العربية وإيجاد البيئة الملائمة لتطوير اللغة العربية وترسيخها، وتشجيع العلماء والباحثين والمختصين في اللغة العربية، وستكون هذه الجائزة فرصة لتكريم الكفاءات والإنجازات الفردية والمؤسساتية، وموسما يتنافس فيه المختصون والمعنيون في تقديم حصيلة جهودهم وإنجازاتهم في خدمة اللغة العربية ونشرها.وسيكون التقديم على الجائزة متاحا من خلال الموقع الإلكتروني https://prize.ksaa.gov.sa/web/site/index الذي يتضمن الشروط والإجراءات اللازمة للفئات المؤهلة للتقدم إلى الجائزة، سواء من الأفراد أو المؤسسات.