تكرم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في جدة (الثلاثاء) القادم الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون بمصر، ومدير أتيليه جدة للفنون الجميلة خلال لقاء معه يديره الفنان السعودي الكبير أيمن يسري.

وقال مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح، إن قنديل سيتحدث عن رحلته الطويلة مع الفن التشكيلي السعودي التي تجاوزت 30 عاما أدار خلالها العديد من المؤسسات التشكيلية والثقافية الكبرى في مدينة جدة، منها المركز السعودي للفنون التشكيلية، بيت الفنانين التشكيليين، البعد الثالث للفنون التشكيلية، وأتيليه جدة للفنون الجميلة. وأضاف أن اللقاء سوف يتطرق إلى العلاقات التشكيلية بين مصر والسعودية والتي ساهم قنديل في نموها وتطورها.

وسيتحدث عن محطات مهمة في رحلته، منها عضويته في اللجنة العليا لمسابقة ومعرض ملون الخطوط السعودية، وتنظيمه لمعرض الواعدات لمدة 15 سنة، وفكرة معرض لوحة في كل بيت، ومهرجان الإبداع العربي.

من جهته، أوضح رئيس لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية الفنان التشكيلي السعودي أحمد الخزمري، أن قنديل له بصمات على الحركة التشكيلية السعودية لا ينكرها أحد، لافتا إلى أنه سوف يسرد تجربته التشكيلية حتى تستفيد منها الأجيال القادمة.

وسيتحدث قنديل عن ذكرياته مع رواد الحركة التشكيلية السعودية الرضوي والسليم (يرحمهما الله)، والفنانين طه الصبان ونايل ملا وعبدالله حماس وفهد الحجيلان وعبدالله إدريس وأيمن يسري ومهدي الجريبي وعوضة الزهراني ومحمد الغامدي وآخرين، وكذلك تعرفه على الأميرة جواهر بنت ماجد بن عبدالعزيز، والشيخ طلال زاهد ونادية الزهير.