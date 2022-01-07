أنْ يمتدَّ بي العمرليعلوَ شجر الغاباتمستجيراً بالليل،ويزحفَ صوْبَ الجبال، في رقصةٍ واحدة.أنْ يمتدَّ بي النهاروأرى نهراً يغيّرُ مَسراه،خشباً يتخلّى عن يأسِهِ ويُورِق،مطراً يصعَدُ مخترقاً السماء،أبواباً تتخلّعُحرّةً من الجدران،تماثيلَ تغنّي وتدورُ كالدراويشِ في الحدائق، ظلالُها مروحةُ الشمس.تقفُ الطيورُ على الهواء،وتميلُ الأغصانُ محتضنةً المارّة.أرى الفلّاحين يهجُمُونَ من القرى بهراواتٍ،محرِّرِينَ شجيراتِ الشوارعِ السَّبِيَّة.ماذا ألمَّ بي.ما عدتُ أتجرّعُ كأسَ الحياةدفعةً واحدة،ما عدتُ أقوى،أمسيتُ بأنفاسٍ متقطّعةٍ أعلى الدرج،أين منها تلك القفزاتُ المتوالية؛ فإذا به السطح.كم نهبتُ الطريقَواستعصَى على المُنعطَف تشبّثُهُ بذيلِ ثوبي.حملتُ أكثرَ من فكرةٍ على كتفٍ واحدة،تسنِدُ أصدقاءَ يترنّحونَ على الجسر.واستعجلتُ المطر،مودِّعاً الوردةَبلا عودة.أينه مني،ضَعُفُ الجسدوما نَحَلَت الأحلامأضحى الأمسُ سيِّداًوخَفَتَ الفجرُ رويداً رويدا،منَّيْتُ النفسَ بأنَّ مقابِلَ الزوال؛ألتقي الحكمةَ تسطعُ خاشعةً في يدي.يا رفاقي الآتينحذارِ،لا تتخلَّوا عنه؛الزمنُمكانٌ هو الآخَر،لا يهجرُهُ إلا شقيّ.تخفُتُ الشمعةتذوبوما من حكمةٍ تحثّونَ لها الوقت،تلك خديعةٌ فجّة،فلا نافذةآخرَ النفق؛مجرّدَ التفاتةٍويتحوّلُ العالم،مجرّدَ إغماضةٍ طارفةونختفي.