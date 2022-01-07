في المنارةِ وتَد
في الوتَدِ مِشْكاة
في المِشكاةِ زيت
وفي الزيتِ نقطةٌ تصلُني بالأكوانِ الذائبةِ فيك
عرفتُ أني سأعرفُكَ
ولمْ أعرف الصدقَ إلا في المعرفة
عرفتُ أني سأحِب
ولمْ أحِب إلا في المعرفة
عرفتُ كلَ ما عرفتُ لأني صدَّقتُ
وفي الصدقِ تستوي المعرفةُ في الدائرة
ويستوي الحبُ في النقطة
لأني جذبتُ، وانجذَبت
لأني رأيتُ، وشاهدتُ
لأني اخترقتُ العوالمَ، وامتشَقتُ الصلوات
ترتدُّ إليَّ الأصداءُ ذرّاتٍ ذرّات...
منذ كان الصوتُ أصغيتُ، ومن الصمتِ ولدْتُ
أمواجُ البحرِ والزبَد، ظلالُ الزهدِ زارتْني
وبصماتُها ملحٌ على الجبينِ يكتبُ اسمي
لم أكنْ طيراً ولا أرجواناً أو سراباً
ولا أزالُ حُلْماً ينادي من بهاءِ اليقَظة.
في الوتَدِ مِشْكاة
في المِشكاةِ زيت
وفي الزيتِ نقطةٌ تصلُني بالأكوانِ الذائبةِ فيك
عرفتُ أني سأعرفُكَ
ولمْ أعرف الصدقَ إلا في المعرفة
عرفتُ أني سأحِب
ولمْ أحِب إلا في المعرفة
عرفتُ كلَ ما عرفتُ لأني صدَّقتُ
وفي الصدقِ تستوي المعرفةُ في الدائرة
ويستوي الحبُ في النقطة
لأني جذبتُ، وانجذَبت
لأني رأيتُ، وشاهدتُ
لأني اخترقتُ العوالمَ، وامتشَقتُ الصلوات
ترتدُّ إليَّ الأصداءُ ذرّاتٍ ذرّات...
منذ كان الصوتُ أصغيتُ، ومن الصمتِ ولدْتُ
أمواجُ البحرِ والزبَد، ظلالُ الزهدِ زارتْني
وبصماتُها ملحٌ على الجبينِ يكتبُ اسمي
لم أكنْ طيراً ولا أرجواناً أو سراباً
ولا أزالُ حُلْماً ينادي من بهاءِ اليقَظة.