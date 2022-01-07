في المنارةِ وتَدفي الوتَدِ مِشْكاةفي المِشكاةِ زيتوفي الزيتِ نقطةٌ تصلُني بالأكوانِ الذائبةِ فيكعرفتُ أني سأعرفُكَولمْ أعرف الصدقَ إلا في المعرفةعرفتُ أني سأحِبولمْ أحِب إلا في المعرفةعرفتُ كلَ ما عرفتُ لأني صدَّقتُوفي الصدقِ تستوي المعرفةُ في الدائرةويستوي الحبُ في النقطةلأني جذبتُ، وانجذَبتلأني رأيتُ، وشاهدتُلأني اخترقتُ العوالمَ، وامتشَقتُ الصلواتترتدُّ إليَّ الأصداءُ ذرّاتٍ ذرّات...منذ كان الصوتُ أصغيتُ، ومن الصمتِ ولدْتُأمواجُ البحرِ والزبَد، ظلالُ الزهدِ زارتْنيوبصماتُها ملحٌ على الجبينِ يكتبُ اسميلم أكنْ طيراً ولا أرجواناً أو سراباًولا أزالُ حُلْماً ينادي من بهاءِ اليقَظة.