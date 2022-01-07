أَكرِمْ ضَمِيرَكَوالتَمِسْ ما شِئْتَ من تِلكَ الغُيومِبها تُوارِي سَوأتَكْأكرم ضميركَوالتَمِسْ مِنِّي البياضَفلستَ تُتقِنُ غيرَ خَطوِكَ للسّوادِوأنتَ تَجْهَلُ آخِركْ***إنِّي وجَدتُكَ قَابِعاً في قَيْدِ نَفْسِكَتَشْتَكِي مَنْ غادَرُوكَفَرُحْتَ تَبْنِي مِنْ ظُنُونِكَ سُلَّمَاً لِلمَقتِعَلَّكَ تَبْلُغُ الأسبَابَأَسْبَابَ الجَفاءِفما اطَّلعتَ سِوَى على مَرْأَى انْكِسَارِكَسَاقِطاً في لُجَّةِ الزَّيفِ المُبجَّلِ بالهَوَان***وشَرَحْتَ صَدْرَكَ لِلضَّغِينَةِفَاصْطَفَتكَوعِشْتَ مَوبُوءَاً بِنَفسِكَ مِنْكَأَثْخَنكَ النِّزالُ بلا نِزَالْوالآن لا أَحدٌ سِوَاكَ يَسيرُ مُبتَلَّ الضَّميرِوَقَدْ تَعثَّرَ في السَّرابِ بلا ثِيابْ***أَشَرَحْتَ صدْرَكَ للضَّغِينَةِ واهِمَاًأَنْ سَوْفَ تَرْفَعُ ذِكْرَكَ المَجلُودَ في بَطحَاءِ سِيرَتِكَ البَرِيئَةِ!إنّمَا لا شيءَ يَمنَحُكَ الوُجُودَسوى اجْتِرَاحِكَ عُنوَةً حَرَمَ القُلوبِتَسُومُهَا سُوءَ الظُّنُونْوفَعَلْتَ فِعلَتَكَ التي ما أَشْبَهتْ أَحَداً سِوَاكْلا شيءَ يَمنَحُكَ الوُجُودَسوى ادِّعَائِكَ للوجودِوأنتَ في سَاحِ التّربُّصِ والعِدَاءِمُضَرَّجاً بِهَزائِمكْ***كالشّمسِ تَقْتَرِفُ الظَّلامَأَنَا اقْتَرفْتُكَ صاحِبَاً لِلعُمرِلَمْ آبه بِحَالكِ مُقْلتَيكَأشُدُّ أزْرَكَ بالنَّهارِومَا عَلِمتُ بِأَنَّ وجهَكَ قُدَّ مِنْ دُبُرٍتُراوِدُهُ بِسَودَاءِ الظُّنُونِ على فِرَاشِ مَبادِئٍهِيَ أَجْهَضَتكَ خَطِيئَةًواستَغْفَرتْ مِنْكَ الزّمانْ***أكرم ضَمِيركَلا، بَلِ استَغْفِر لِوَجْهِكَ حين خانَك في النّهار وكذَّبَكوجهكَ المسفُوكِ قُربَانَاًلِبُغضٍ شِئتَ أَنْ يَسْتَعبِدَك.