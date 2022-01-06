«إثراء» يعلن عن أول ماراثون للقراءة ضمن برنامج إثراء القراءة «اقرأ» «إثراء» يغرس 1000 شجرة مقابل 100 ألف صفحة مقروءة مساهمةً في مبادرة «السعودية الخضراء» جلسات حواريّة وورش عمل وندوات في الملتقى الإثرائي الثاني

يستعد مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) لإطلاق الملتقى الإثرائي الثاني للمرحلتين الثانوية والجامعية، وسط مشاركة 30 قارئًا وقارئة، من المتأهلين للمراحل المتقدمة من مسابقة (اقرأ)، وهي أحد مسارات برنامج إثراء القراءة (اقرأ)، وذلك في الفترة 5-18 جمادى الآخرة 1443هـ (الموافق 8 -21 يناير 2022م).

وبالتزامن مع فعاليات الملتقى، يطلق إثراء أول ماراثون للقراءة، يستمر على مدى ثلاثة أيام، بدءًا من 10 جمادى الآخرة 1443هـ (الموافق 13 يناير 2022م)، وتدور فعالياته داخل أروقة المركز في الظهران.

بدوره، كشف المستشار الثقافي في (إثراء) طارق خواجي آلية الماراثون الذي يُعد جزءًا من التحّول الذي يطال برنامج (إثراء) للقراءة، موضحًا أن البرنامج لم يعد مقتصرًا على المسابقة، وإنما يشتمل على عدة برامج تستند على فعاليات ذات صلة بمجالات القراءة والكتابة الإبداعية والملكة النقدية والحوار.

وتتبلور فكرة الماراثون حول حث الجميع على القراءة، بحيث يتكفل إثراء بزراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة مقروءة، بهدف الوصول إلى 1000 شجرة مقابل 100 ألف صفحة مقروءة.

وأوضح خواجي أن الماراثون يأتي في المرحلة الأخيرة من البرنامج وينفّذ لأول مرة، ليربط بين القراءة وصناعة فضاء لها، إلى جانب المساهمة في مبادرة «السعودية الخضراء» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -.

بين القراءة والأدب والسينما

تتضمن فعاليات الملتقى العديد من الجلسات الأدبية واللغوية والشعرية، كما سيتمكّن المشاركون من لقاء عدد من الشخصيات الأدبية، وتتخلل الفعاليات ندوة بعنوان (حداثة ظهرها إلى الجدار) للدكتور حسن مدن، وأخرى بعنوان (المكتبة الأولى) يقدمّها حسين بافقيه، ويستكمل خالد الناصري سلسلة الندوات بندوة (أغلفة الكتب)، حيث يُبحر المتسابقون في العديد من الجوانب الأدبية لعالم القراءة والترجمة على حدٍ سواء.

ولأن للقراءة ارتباطا وثيقا بالأدب العربي، تقدم الدكتورة جوخة الحارثي محاضرة بعنوان (الجسد في شعر الحب العربي)، فيما ينقل الدكتور مختار الغوث المشاركين إلى (منازع الشعراء)، ويقدم أحمد سعداوي محاضرة (لغة الرواية). كما يتضمن البرنامج فعالية أخرى بطابع مغاير تحمل عنوان (لغة الموسيقى) يقدمها فاضل التركي، و(فلسفة الآخريّة) للدكتور عبد الله المطيري. بينما يستعرض الدكتور هادي الصمداني (سبل التفكير النقدي) عبر ورشة مخصصة، إضافة إلى محاضرة بعنوان (مدن السرد) للدكتور عبد الله إبراهيم.

وتسهم الباقات المتنوعة من ورش العمل والندوات التي يقيمها المركز في تعزيز قدرات ومواهب المشاركين الذين سيناقشون فيلم Loke 2013 في قاعة سينما إثراء. إلى جانب برامج وفعاليات أخرى منها (الازدواجية اللغوية) للدكتور بندر الغميز و(سيرة الرواية المحرمة) لمحمد شعير، وجلسات حوارية أخرى تحت عنوان (منازل القصة) و(غيرة اللغات) و(الصورة بين الرواية والسينما).

مسارات اقرأ

تجدر الإشارة إلى أن «مسابقة اقرأ» تضم 3 مسارات وهي مسار «قارئ العام» التي تستهدف طلّاب وطالبات التعليم في المملكة من المرحلة (الابتدائية العليا، والمتوسطة، والثانوية، والجامعية)، ومسار «سفراء الترجمة» المُقام للمرة الأولى في المسابقة، وموجّهة لجميع المترجمين والمترجمات في المملكة، إلى جانب مسار «سفراء القراءة»، وهي مسابقة مُخصّصة لمعلمي ومعلمات مراحل التعليم العام، والتي تهدف إلى تعزيز دورهم في نشر ثقافة القراءة بين الطلّاب والطالبات من خلال تعيينهم سفراء للقراءة، فيما يشتمل برنامج إثراء للقراءة «اقرأ» على عدد من الفعاليات وهي معرض الكتبيّة، وأسفار اقرأ، وماراثون القراءة.