ودّع العالم العربي صباح اليوم (الجمعة) أبرز رائد معاصر من رواد التنوير، وزير الثقافة المصري سابقا، الأكاديمي الناقد الدكتور جابر عصفور، إذ توفّي صاحب كتاب «التنوير يواجه الإظلام» إثر أزمة صحية دخل على إثرها المستشفى وخضع لرعاية في العناية المركزية.

وللدكتور عصفور علاقات ثقافية وطيدة مع الإبداع العربي، والتجارب الأدبية، وحضر بقوة بمواقفه ومؤلفاته في وجه العنف والتطرف والإرهاب، وأسهم في نجاح مشاريع فكرية كبرى، وترجم أعمالاً عدة إلى اللغة العربية.

وُلد الدكتور جابر عصفور في 25 مارس 1944، وتحصّل على درجة الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في يونيو 1965، ونال درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز في يوليو 1969، وتوّج مشواره العلمي بدرجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة، بمرتبة الشرف الأولى عام 1973.

ونال جوائز عدة منها جائزة «أفضل كتاب للدراسة النقدية، وزارة الثقافة - القاهرة 1984»، وجائزة «أفضل كتاب في الدراسات الأدبية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت 1985»، وجائزة «أفضل كتاب في الدراسات الإنسانية، معرض الكتاب الدولي - القاهرة 1995»، والوسام الثقافي التونسي من رئيس جمهورية تونس في أكتوبر 1995، وجائزة سلطان بن علي العويس في حقل الدراسات الأدبية والنقد - الدورة الخامسة (1996-1997)، ودرع رابطة المرأة العربية في 8 مارس 2003، وجائزة القذافي العالمية (الدورة الأولى) سنة 2009، وجائزة النيل عام 2019.

وللراحل العديد من المؤلفات، منها: الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى، (الطبعة الأولى، دار الثقافة، القاهرة 1974)، مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي (الطبعة الأولى، دار الثقافة، القاهرة 1978)، المرايا المتجاورة، دراسة فى نقد طه حسين، (الطبعة الأولى، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1983)، قراءة التراث النقدى (الطبعة الأولى، دمشق، 1991)، التنوير يواجه الإظلام (الطبعة الأولى، القاهرة 1992)، محنة التنوير (الطبعة الأولى، القاهرة 1992)، دفاعا عن التنوير (الطبعة الأولى، القاهرة 1993)، هوامش على دفتر التنوير (الطبعة الأولى، بيروت 1993)، إضاءات، الهيئة العامة لقصور الثقافة 1994، أنوار العقل، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1996، آفاق العصر - مكتبة الأسرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب 1997، نظريات معاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1998، زمن الرواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1999، ضد التعصب - الهيئة المصرية العامة للكتاب 2000، استعادة الماضي - الهيئة المصرية العامة للكتاب 2001، ذاكرة للشعر - الهيئة العامة للكتاب 2002، قراءة النقد الأدبي - الهيئة المصرية العامة للكتاب 2002، أوراق ثقافية - المركز المصري العربي للصحافة والنشر والتوزيع 2003، مواجهة الإرهاب - قراءة في الأدب الروائي - الهيئة المصرية العامة للكتاب 2003، في محبة الأدب - الهيئة المصرية العامة للكتاب 2003، الرهان على المستقبل - الهيئة المصرية العامة للكتاب 2004، الاحتفاء بالقيمة - دار المدى - دمشق 2004، غواية التراث - كتاب العربي 62 - وزارة الإعلام - مجلة العربي 2005، دفاعا عن المرأة - كتاب اليوم - مؤسسة الأخبار - جريدة الأخبار - مارس 2007، من هناك - كتاب الهلال - مؤسسة الهلال 2007، رؤى العالم - عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر - المركز الثقافي - الطبعة الأولى 2008 - الدار البيضاء - بيروت، مقالات غاضبة - دار ميريت - الطبعة الأولى - القاهرة 2008، جامعة دينها العلم - الهيئة المصرية للكتاب 2008، نقد ثقافة التخلف - دار الشروق 2008، نحو ثقافة مغايرة - الدار المصرية اللبنانية للنشر 2008، النقد الأدبي والهوية الثقافية - مجلة دبي الثقافية 2009، زمن جميل مضى - كتاب اليوم - مؤسسة الأخبار - جريدة الأخبار 2009، في محبة الشعر - الدار المصرية اللبنانية 2009، نجيب محفوظ - الإنجاز والقيمة - الدار المصرية اللبنانية للكتاب 2010، الهوية الثقافية والنقد الأدبي - دار الشروق 2010، الرواية والاستنارة - مجلة دبي الثقافية - 2011، عوالم شعرية معاصرة - كتاب العربي 88 - وزارة الإعلام - مجلة العربي 2012، غواية التراث - الدار المصرية اللبنانية للنشر 2011، دفاعا عن التراث، الدار المصرية اللبنانية للنشر 2012.