دشنت عضو هيئة التدريس بجامعة حائل الأستاذة سعاد بنت قالط العنزي والدكتور محمود بن ياسر العمري كتاب وجهات سياحية واعدة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بين تراث حائل وبيئة نزوى.

وأوضحت العنزي أن الكتاب اختص بانتقاء منطقتين سياحيتين هما منطقة حائل المسجلة فنونها الصخرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو منذ عام 2015 وولاية نزوى بسلطنة عُمان المتميزة بمناظرها الطبيعية الخلابة، وأوديتها وجبالها.

وأضافت تم تقسيم الكتاب قسمين، القسم الأول يتعلق بالمملكة العربية السعودية ويتضمن خمسة فصول وهي الجذب السياحي والمقومات الطبيعية والبشرية للسياحة بحائل، بالإضافة إلى التراثي الثقافي السياحي وتنمية السياحة الثقافية، كون منطقة حائل تعد من أهم المناطق السياحية بشمالي المملكة لامتلاكها الكثير من المقومات السياحية المتنوعة، وبما تحتويه من إمكانات وموارد سياحية طبيعية وبشرية وثقافية مما يجعلها من المناطق السياحية المؤهلة لتصبح وجهة سياحية جاذبة لمختلف الأنماط السياحية.

وأشارت بأن القسم الثاني يتناول المقومات السياحية بسلطنة عُمان والمقومات الجيولوجية والجيومورفولوجية للسياحة بولاية نزوى العمانية، وتنمية السياحة البيئية بولاية نزوى.