ألا يا بهجةَ الروضِ سرى الغيمُ بالرعدِهَمَتْ علياه تهتف لي بصيبٍ منـه متقدِوقد كنتِ أدنيتِ الرجا حين عَهِدْتِ ليبأن تبدي ثغر خميـلةٍ وكنـتِ لا تبديوأنكِ نجمٌ له فصلٌ يُخص بهفلا يبدو إلا حين يبدو الوسمُ في نَجْدِوقد كنتِ إذا اغتربتُ عنكِ هتفتِ لي«ثُب للرياضِ فليس سواي من بلدِ»ألا يا بهجة الروض، لقد حل أوانُ العهدغشى الوسمُ ريضان نجدٍ فالله بالعهدِوذان الـجدا شغفتـه ريحٌ وهام بهاوما الشَغَـفُ في غير نجدٍ سوى كمدِيُغري ستارُ الليل أغصانًا بها طربٌفيُدنين منه وهن في ألقٍ وفي سعدِويرقصن والأقداحُ قد فاض الغمامُ بهافإن ما لاح برقٌ طفقن في بددِوما علمتُ كيف يبدو البدرُ في سحبٍحتى بدت لي الرياضُ فلم تبقِ من رشديفما أعذبَ الليلِ منكِ والورى هَجِعٌوما أهيف الصبحِ في أنفاسِكِ الرُوْدِوما أرهفَ الأغصانِ تحنوا في تغاريدٍوما ألطف التغريد في بستانك الرغِدِألا يا بهجة الروض ذابت مهجتي ولهاًأتحين الأنواءَ بين الوصلِ والصدِجودي فإن الوجدَ حُمّ واسـتبد بيواحر قلباه لو تدريـن عن وجدي