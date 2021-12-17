في اليوم العالمي للغة العربية الذي يرفع شعار: (اللغة العربية والتواصل الحضاري)، يأتي صوت الدكتورة مستورة العرابي لتعبِّر عن لغة السلام والبيان بأسلوب فريد لا يجيده سوى الشعراء الكبار.‏ليَ انتماءٌ إلى الصحراء لم يغبِ‏للضوء وهْجُ امتدادٍ.. إنه نسبي‏قرأتُ في العمر شطراً من معلّقةٍ‏والشعر أعذب ما يُسقى بهِ أدبي‏أنا ابنة الضاد تدوين الهوى شجنٌ‏على شفاهي وزهر الحب يعبق بي‏مددتُ جسراً إلى الأيام ما ارتبكت‏فيّ القواميس عن ماءٍ وعن لهبِ‏أنا الحضارة أمّي ألف ذاكرةٍ‏من كبرياءٍ وتاريخ المجاز أبي‏فتحتُ بابي إلى الدنيا بأكملها‏فنّ التواصل طبعٌ عنهُ لم أتُبِ‏أُصغي مليّاً إلى الإنسان كم لغةٍ‏بها اتّسعتُ مجازاً عاليَ الرُّتبِ‏تبقى المعاجم موسيقى نذوق بها‏طعم الحياة ولا عيشٌ بلا طربِ‏إنّ احتفالي بنفسي طقس معرفةٍ‏تُثري الحضارة من نقشٍ ومن كُتبِ‏كلّ اللغات سلامٌ، ضوء أغنيةٍ‏كانت تجيش وفاضت دونما سببِ‏ولا حوارٌ سوى ما هيّأت لغةٌ‏من القلوب تُجلّي عتمة الحُجُبِ‏يبقى التعدّد في الأفكار فيض ندىً‏والصبح من لغةٍ عُليا بلا ريبِ