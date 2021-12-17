تارةً يتفجّرُ نبعًافتشربُ منهتارةً يتجلّى سماءًفتصعدُ فيهاتارةً يتردّدُ مثل الصدىفي الجبال القصيّةْتارةً يتضوّعُ كالوردِ في المزهريّةْتارةً يتكثّفُ مثل الندىفوق مرآةِ روحكَمن ألمٍ يعتريكومن رجفةٍ تعتريهاتارةً يتلفّتُ كالأمِّ باحثةً عن بنيهاتارةً يصبحُ الشعرُ بيتًاتارةً يصبحُ الشعرُ تيهًاتارةً يصبحُ الشعرُ صحراءَ شاسعةًتارةً يصبحُ الشعرُ جنّةْتارةً يصبحُ الشعرُ نايًاتارةً يصبحُ الشعرُ أنّةْتارةً يتهشّمُ مثل المراياتارةً يتقدّمُ كالحربِعاثرةً بالضحاياتارةً يصبحُ الشعرُ صخرةْتارةً يصبحُ الشعرُ زهرةْتتفتحُ بين الحناياتارةً يصبحُ الشعرُ شعرةْترسمُ الفاصلَ المتوهمَ ما بين عقلٍ يغيمُوبين جنونٍ مقيمْتارةً يشبه الشعرُ أن تتقلّبَ وحدكفي حجراتِ الجحيمْتارةً يتشكلُ ما بين جفنيك مثل الدموعْتارةً يشبعُ الشعرُ منكوحينًا يجوعْإليكَ. وحينًا ينالُ الظمأمنكما، لكما في الزمان/‏المكان الخطأْتارةً يسقطُ الشعرُفي شَرَكِ المفرداتْتارةً ليس تخرجُ كفّاكَ منهبغير الفُتاتْتارةً يتلعثمُ فوق شفاهِ الحروفْتارةً يتصاخبُ ملتبسًابضجيجِ الدفوفْتارةً يصمتُتارة ينبتُكالحشائش بين الصخورْتارةً يتسمّرُ شاهدةًفوق صمتِ القبورْتارةً يصبحُ الشعرُ عشًاتارةً يصبحُ الشعرُ ريحًاتارةً يجرحُ الشعرُ كالنصلِأو مثلما مخلبٍتارةً يتهاوى جريحًاتارةً ينهضُ الشعرُ من قبرهكي يعيشَ قيامته من جديدٍ مسيحًاتارةً يتحنّثُ في غارهأو يجيئك من نارهقبسٌ تستضيءُ بهِ مقلتاكْتارةً يتلامعُ من ضوئه في سماكْوهجٌ لا يراه سوى الراسخين بتأويلِ معنى الظلالْتارةً لا يُنالْتارةً تتوهمُ أن الخلودَ يمرُّ به لا سواهتارةً تتمنى بألا يراكَ وألا تراهتارةً يصبحُ الشعرُ صنوَ العدمْهامسًا لكَ: لا.. لن.. ولمْ!