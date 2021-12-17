في مطلع كتابه «تاريخ المكتبات الإسلامية، ومن ألف في الكتب» يرد المؤرخ والمحقق المغربي الشيخ عبدالحي الكتاني على الرواية الشائعة التي تقول بأن النهضة العلمية ونشأة المكتبات في الإسلام مردها إلى خلفاء بني العباس، حيث انتقد الكتاني الرأي الذي أشاعه جرجي زيدان في كتابه «تاريخ التمدن الإسلامي» حين أرجع الفضل في إنشاء المكتبات إلى خلفاء الدولة العباسية، بينما الحقيقة أنها بدأت منذ وقت مبكر جداً، فمن يقرأ تاريخ الكتابة والتأليف عند العرب يجد أنه بدأت بشكل تدريجي، حتى بلغت أوجها وازدهارها في عصر معاوية بن أبي سفيان، «الذي كانت له مكتبة، وخدمة كلفوا بحفظها، وقراءتها له، يجلس لذلك في وقت من أوقاته عينه لا يتخطاه، فهو الذي بنى لحفيده خالد بن يزيد بن معاوية الأساس ونجّز له طرق هذا القياس، وبعد ذلك صارت للخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز آخر القرن الأول خزانة من الكتب، منها أخرج الكناش الطبي»، للقس الطبيب أهرن البصري.إن الرواية الشائعة لتاريخ التدوين العربي والإسلامي بحاجة ماسة للمراجعة والتحليل، فالرأي المشهور الذي يقول بأن التدوين حدث في القرن الثاني الهجري، حيث بدأت «مرحلة جمع الروايات الشفوية المتداولة على مدى قرنين، ثم كتابتها في الكتب» هو أمر أثار الكثير من الأسئلة، بل تبارى عدد من المؤرخين والمثقفين في إثارة الشكوك، والتحفظ حول مصداقية هذا التراث، متسائلين كيف يمكن الثقة بهذه الكم من المعلومات والأخبار التي بقيت على مدى عقود طويلة مجرد روايات شفوية؟!لكن هذا الرأي المنتشر مازال حتى اليوم يكتنفه اللبس والتشوش، ويعوزه التحليل والبحث الدقيق، وأكبر عائق أمام كشف ملابساته، هو فقدان الدليل المادي للكتب والصحف والمؤلفات العربية المبكرة، لكن حين ندقق في أخبار العرب وسيرهم بشكل مبكر، وخاصة منذ بدء البعثة النبوية تتوافر أمامنا شواهد كثيرة جداً أن العرب كان لديهم صحف وكتب، ومؤلفات، وكانوا يطلعون على ثقافات ومؤلفات الأمم الأخرى، وكتب أهل الكتاب، مما يعني أن فكرة التدوين والتوثيق كانت موجودة وحاضرة، بل ومقننة منظمة، وأشهر مثال على ذلك الدواوين التي أسسها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها تسجيل لمتطلبات الدولة الوليدة فيما يخص العطاء، والنفقات والرواتب، فخصص ديواناً للعطاء، وآخر للجيش، ولبيت المال، وديوان الاستيفاء ونحوه، وفي ذلك يقول الطبري: «وفي هذه السنة – أي 15 للهجرة- فرض عمر للمسلمين، ودوَّن الدواوين، وأعطى العطايا على السابقة».ويرى عبدالحي الكتاني أن فكرة التدوين في الإسلام مبكرة جداً، وكان لدى العرب والمسلمين الأوائل نظم في تدوين شؤون البلاد، والأخبار والمراسلات، حيث يقول: «الكتابة والجمع والنسخ والتدوين في الإسلام ابتدأت تخطو خطواتها التدريجية من بعد الهجرة المحمدية، وكان أول ما عرف عنها كتابه عليه السلام في الصدقات الذي كان عند أبي بكر، وكتابه في نصاب الزكاة الذي كان عند عمر، وكتابه إلى أهل اليمن بأنواع الفقه وأبواب مختلفة، ومنها مكاتبته عليه السلام إلى الملوك والأمراء الأطراف، وولاته، ونصوصها لاتزال محفوظة إلى الآن، ومنها أمره عليه السلام بأن يقيدوا له في ديوان، وهو أصل الديوان العمري (ديوان عمر بن الخطاب) الذي صار فيما بعد أصلاً يرجع إليه في معرفة أنساب القوم وسوابقهم في الإسلام، ومنها جمع أبي بكر، وعمر وعثمان القرآن الكريم في مصحف، واتخذ عمر صندوقاً، لجمع صكوكه الرسمية، ومعاهداته الأممية. ومنها كتاب علي بن أبي طالب في سائر العلوم، قال ابن حجر الهيثمي: أن عليا اختلى بعد موت النبي عليه السلام فكتب كتاباً فيه العلوم الجمة، حتى قال ابن سيرين: «لو ظفرت بهذا الكتاب ظفرت بالعلم كله»، ومنها أيضاً كتابة عبدالله بن عباس للفتاوى التي كان يسأل عنها، وتدوين زيد بن ثابت في الفرائض، والمسند الذي كان عند جابر بن عبدالله الأنصاري، وغيرهم كثير ممن ورد اتخاذهم للكتب والمدونات، كعبدالله بن عمرو بن العاص، وأنس بن معاوية، والحارث بن كلدة، والحسن البصري، وحجر بن عدي الكندي، وعكرمة مولى ابن عباس، وقتادة السدوسي، وأبي العالية، وآخرون كثر.يشير الكتاني في ثنايا حديثه، واستعراضه لأسماء الكتبيين والمدونين العرب الأوائل إلى معلومة فريدة، وإشارة دقيقة لطيفة، أن أقدم رجل عربي وضع حجر الأساس لإنشاء المكتبات ونظامها في الإسلام هو الخليفة أبو بكر الصديق، حيث يقول: «والذي يظهر أن الفضل في تكوين المكتبات الأولى في الإسلام، يرجع إلى أبي بكر الصديق، فإنه الذي وضع الحجر الأولى لهذا العمل المشكور بدليل ما رأيته في كتاب «التعريف برجال مختصر بن الحاجب الفرعي» لأبي عبدالله محمد بن عبدالسلام بن إسحاق الأموي المالكي، في ترجمة أبي بكر الصديق، قال: «كان عمر قاضيه، وعثمان كاتبه، وسعد مولى مصاحفه، وسعد القرظ مؤذنه». والمصاحف عندهم إذ ذاك الكتب، لأن المصحف كما في كتب اللغة: الكراسة، وحقيقتها مجمع الصحف، أو ما جمع بين دفتي الكتاب المشدود، جمع مصاحف، فوجود ما ذكر يدل أن عنده ما يسمى كتباً، ولكثرتهم احتاج إلى والٍ يلي أمرهم ويضبطهم، ويحضرهم له متى أرادهم، فهذه إذن مكتبة وقيم.. ويتوالى ذكر أمر الكتب إلى زمن عمر، حتى يأتي عهد عثمان فبالغ الناس في الاهتمام بالوراقة، وتجويد الكتابة، والاعتناء بزخرفة المصاحف وتسجيلها، فبلغ بالناس الحال إلى ضبط سجلات المراجعات والخصومات».ومن الأخبار التي تدل على الازدهار المبكر لسوق الكتب في صدر الإسلام أن علي بن أبي طالب خطب في الكوفة، فقال: من يشتري علماً بدرهم، فاشترى الحارث الأعور صحفاً، ثم جاء بها علياً فكتب له علماً كثيراً، وكان الصحابة والتابعون يشترون صحفاً ليكتبوا لهم مصاحف، قد عرف بعضهم باسم الوراق، ومن أولئك مطر بن دهمان مولى علي، كان يدعى مطر الوراق، وعمرو بن نافع مولى عمر بن الخطاب ومالك بن دينار، وسلمة الأعرج ممن ينسخون في الورق.ويشير ابن سعد في طبقاته للحركة الثقافية المبكرة منتصف القرن الأول الهجري، حيث أصبحت الكتب تباع في الأسواق، من ذلك ما روي من أن همام بن منبه كان يشتري الكتب لأخيه وهب بن منبه (ت 110هـ)، ومعروف أن وهباً كان واسع الاطلاع، قد قرأ كثيراً من الكتب، وإليه ينسب أحد أقدم الكتب العربية المصنفة في التاريخ، وهو «التيجان في ملوك حمير».كما يروى عن ابن شهاب الزهري (ت١٢٤هـ) أنه يجلس في بيته ويحيط نفسه بالكتب، يضعها حوله، وكان الزهري يطوف في البلدان ومعه صحف يكتب عليها كل ما يسمع، وانشغل الزهري بالكتب حتى صرفته عن شؤون بيته، وكانت زوجته كلما رأته مشغولاً بالقراءة عنها تقول: «والله إن هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر».ومن أصحاب المكتبات الخاصة، أبو عمرو بن العلاء البصري (١٥٤هـ) الذي كان يقول: «ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علمٌ وشعرٌ كثيرٌ»، فقد كان عارفاً بصيراً بأخبار العرب ومدوناتهم، ويُذكر أنه «كان من أعلم النَّاس بالقراءات، والعربية، والشعر، وأيام العرب، وكانت - لديه مكتبة- دفاتره ملءَ بيت إلى السقف».ويروي صاحب الأغاني أبي الفرج الأصفهاني قصة لطيفة لأحد التجار في العصر الأموي، وهو عبدالحكيم بن صفوان الجمحي الذي قام بإنشاء نادٍ ترفيهي خاص له ولأصدقائه، يتضمن مكتبة عامة، وفر فيها أصناف الأوراق والأقلام، حتى يتيسر لرواد النادي النفع والاستفادة، ووضع أيضاً وسائل للترفيه الذهني من شطرنج ونرد، ووضع دفاتر من كل علم، «وجعل في الجدار أوتاداً فمن جاء زائراً أو قارئاً علق ثيابه على وتد منها، ثم جرد دفتراً فقرأه، أو نهض إلى ما يلعب به فلعب».