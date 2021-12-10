ببحرٍ خائر الأمواجحيث خرائطي قتلتمشيت وسافرت نجمةوصوت الروح يرشدنيهناك بمنتهى العتمةمشى ويظن أن الموجرمل مثل صحرائهمشى ويظن أن خطاهْهناك سترسم العودةبسحر من صفا عينيك ضاعت فكرة القبطانبنور جبينك الأخاذرأيت توقف الأزمانرأيتك لم يعد يكفيبأن أبقى على الشطآنسأبحر فيك في الظلمات لا خوفاً من الغرقِولا نجم سيرشدنيهناك بآخر الشفقِسأبحر فيك للأقدارليهدأ ها هنا قلقيعيونك قِبلة الروح البعيدة إذْرأيت منارتي فيهاوطيفك في الليالي الجدبِبالترحال يغريهاوصوتك ذلك الأبديُ يقتلها ويحييهاأريد البحر يا قدري..لكي أطفو، لكي أغرقأريد الغوص بالأحداقِفي الأعماق أو أعمق.سخيف ذلك الربانُصعب ذلك الزورقإلى ذاك المحيط الصعب كانت رحلتي تهفووكنت وقد ضناني الليلْعلى أمواجه أغفوفليت عيونها وطنٌعلى أطلاله أقفُمخيف ذلك النزف الجديدُ على امتداد البحرِهل خطوي سيسعفنيوهل تلك العيون السودُسوف تعود تعرفنيوشطآن رسمناهاوأشرعة نسجناهاوأحلام من الليل القديم تعود تسألنيأحقاً سوف تنساهاأحقا سوف ترجعنيعيونك جثةً ملقاهْعلى الخيبات تقذفنيإلى المينافلا برد يدفيناولا ريح إذا هبتستسأل عن مرافيناوعدت إليك يا وطنينعم قد عدتُلو جثهْضعوني فوق ذاك التلْأسدل دمعةً بقيتأؤدي واجب الأطلالهاتوا أسرعوا كفنيثيابي كلها رثهْ.