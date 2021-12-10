في اليومِ الرّماديّ الذي يقيمُ على قارعةِ العمرالمسكونِ بفراغٍ خادعبسحرٍ باردٍ عارٍارتديتُ مِعطفيانتعلتُ حذاءَ الطريقحملتُ معي حقيبةَ أشيائي الكثيرةمشيتُ حدودَ الشوارعِعلى سكّينِ خطِّ تَماسِّها مع الترابلم أكنْ أبحثُ عن شيءٍ أضعتُه في غفلةٍ منّيلأعثرَ عليهكنتُ أُقدِّم رِجْلاًوأؤخرُ أخرىيصفعُني هواءٌ قارسٌ على أُمِّ وجهيفأختبئُ في معطفيهنا، في هذه المدينةِ المعتّقةالمطرُ الناعمُ يختبئُفي شقوقِ الأرصفةوتصعدُ الأشجارُ كأضلُعٍ فَزِعَةالضبابُ يغطّي جسدَ المدينةيغطّيها بزُرقةٍلا تُشبه زُرقةَ الأعينهنا يُمْكِنُ لي أنْ ألاحِظَسوءَ تفاهمٍ بلا نهايةٍبين الشتاءِ والربيعوضَجَراً يشبهُ الخريفيُطلُّ بعينيهِ من نافذةِ الأسئلةِ المعلَّقةكغيومٍ كثيرةٍ فوقَ رأسيتحملُ.. لا تحملالأرصفةُ ممتلئةٌ بالأشجارِ العاريةتحملُ.. لا تحملأسئلةً عاريةٌ وباردةٌ وعلى جسر لندنوإليوت يضعُ «الأرض اليباب» بينَ يدَيْ عزرا باوندفي البعيدِ ينبحُ الذي لا يُسمّىيكسرُ جدارَ الصمتِ الكثيرأقفُ مكاني.. أتلفّتُ حوليلا أحدَ يمرُّ هذه الساعةَأتذكّرُ «الرجال الجُوف»أسرقُ نفسي وأعودُ إلى المنزل!!