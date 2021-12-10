خنَاجِرِيلا تكفي لصدرِكَيا.. ​أيُّها الحُزن.أنا ابْنُ الْبُكَاءِصامِتٌ بلا أذُنَيْنِولا إيقاعاتٍ مُوسيقيَّةٍولا دُمُوع.أجْهَشْتُ بِدَمٍ وسكاكِينَواخْتَزَلْتُ آلاتِ التعذيبِ كُلَّهافي هَوَاءٍ منغَّمٍيَخْرُجُ مِنْ فَمِيأطْلَقَنِي أبي في الْعَرَاءبعدَ أن فقَدَ صَوْتَهُفي جِنَازة.ثم وزَّعَ نفسَهُفي السَّوَاقي والطواحينِفي صَفِيرِ الرِّيحِوهْيَ تَجْلِدُ البُيُـوتَوقالَ لي:اُتْـرُكْ دُمُوعي لِلْمَطَراُتْـرُكْ دُمُوعي للينابيع.تعَلَّقْتُ بِجِلْبَابِهِ المشروخِمِنْ كَثْرَةِ النَّحِيبِوصَحَوْتُوأنينُ أَسْمَالِهِمَحْشُورٌ بينَ أظَافِرِي.أنا ابْنُ الْبُكَاءِأَجْمَعُ أشْلاءَهُمِنْ أفْوَاهِ الْيَتَامَى،وأنامُبِأَحضانِ الأرَامِلِودَمُهُ عَلَى صَدْرِي.رأسُهُ مَطْهُوٌّعلى مَوَائِدِ الْجُوعِ،ويداهُ تُهَيِّجَانِأَسِرَّة الحنينِفي ليالي الشتاءِ الحزينة،قدَمَاهُ تتَحَرَّكانِ بِخِفَّةٍبينَ غَدْرِ حَبِيبَةٍ والظلام،وصدْرُهُمُوَزَّعٌ مَعَ الأنْفَاسِ«يبكي ويَضْحَكُلا حُزْنًا ولا فَرَحًا»أنا ابْنُ الْبُكَاءِابْنُكَ يا أبيسأحْرِقُ جُثَّتَكَوأُكَفِّنُ رَمَادَكَ بِالصَّمْتِسأَدْفِنُكَ إلى الأبَدِبَيْنَ جَفْنَيْنِبِلا رَجْفَةٍونظرةٍ مَيِّتَة.