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أحمد آل مجثِّل
للشِّيح في

بعض العطور غرامُ


وبحُضنه تلك النفوسُ تَنامُ

للشِّيح

كلُّ حكايةٍ قرويّةٍ

كم ترتوي في حوضهِ أقوامُ

ما كلُّ قافيةٍ

تُقال بعطره

والمُغرمون بفَيضه الآكامُ

يا شيحُ دعني

عند عطرك بُرهةً

بين المفاتن تنتهِ الأوهامُ

كنّا إذا

طوَتِ الركاب حمولَها

قالت سلاماً ما تلتْهُ حُذامُ

المُغرَمون بكم

تلهّفُهم كما

أنّ الغصونَ لبعضها أنسامُ

كم يُمسِكُ الرمضاءَ

حاملُ همّهِ

ويَـنالُهُ لهـبٌ بهـا وضـرامُ

ألفيتُ روحي

عند شِيحٍ مرةً

لعبيرهِ أخذتْـنيَ الأحــلامُ

وقصائدي تُروى

بعطر سحابةٍ

يحتار من الوانها الرّسّامُ

نَقشَت من الفيروز

بعضَ نَشيدِها

للغيد حُبّاً تُنقشُ الأنغـامُ

ألِفَ الهوى دربي

فصرتُ بداره

فسَعَت إليَّ سحابةٌ ويَمامُ

ألقَيتُ في كفّيك

قلبي وديعَةٍ

وأخاف من تلك العيون يُضامُ!