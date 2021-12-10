للشِّيح فيبعض العطور غرامُوبحُضنه تلك النفوسُ تَنامُللشِّيحكلُّ حكايةٍ قرويّةٍكم ترتوي في حوضهِ أقوامُما كلُّ قافيةٍتُقال بعطرهوالمُغرمون بفَيضه الآكامُيا شيحُ دعنيعند عطرك بُرهةًبين المفاتن تنتهِ الأوهامُكنّا إذاطوَتِ الركاب حمولَهاقالت سلاماً ما تلتْهُ حُذامُالمُغرَمون بكمتلهّفُهم كماأنّ الغصونَ لبعضها أنسامُكم يُمسِكُ الرمضاءَحاملُ همّهِويَـنالُهُ لهـبٌ بهـا وضـرامُألفيتُ روحيعند شِيحٍ مرةًلعبيرهِ أخذتْـنيَ الأحــلامُوقصائدي تُروىبعطر سحابةٍيحتار من الوانها الرّسّامُنَقشَت من الفيروزبعضَ نَشيدِهاللغيد حُبّاً تُنقشُ الأنغـامُألِفَ الهوى دربيفصرتُ بدارهفسَعَت إليَّ سحابةٌ ويَمامُألقَيتُ في كفّيكقلبي وديعَةٍوأخاف من تلك العيون يُضامُ!