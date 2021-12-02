كالرحلة الحلم.. كالأشياء غامضة..
كموعد لم يجئ يوما ولم يمتِ
كشهقة الشوق والأرواح ظامئة
إلى العناق.. وكل الأمر في عنت
كسجدة الغيم.. كالأسحار عارية،
كفكرةٍ في فضاء الليل حائرة
كالشك.. لا ينتهي إلا بمقتله
بكف أجوبةٍ كبرى معتقة..
كالطفل.. يسأل «يا ماما» بفطرتهِ؛
ماذا؟ ويعلق في دوامة اللغة..
كالماء يكتب حرف الحاء.. راويةً
إذا تمدد في قرطاس أوردةِ..
كالظل.. أُمّاً لهذي الأرض يحرسها
يدور من جهة حرّى إلى جهة..
أتيت معتمرا خوفي.. وأمّتَهُ،
وجئت تحرسني أشباح أسئلتي..
ماضٍ.. على قلق الخطوات.. اغرسها
في الدرب حافيةً.. لاترتدي ثقتي..
أقول ما تشتهي أرواحُ من ضحكوا
واكتم السرّ.. في ما خلفَ قافيتي..
كموعد لم يجئ يوما ولم يمتِ
كشهقة الشوق والأرواح ظامئة
إلى العناق.. وكل الأمر في عنت
كسجدة الغيم.. كالأسحار عارية،
كفكرةٍ في فضاء الليل حائرة
كالشك.. لا ينتهي إلا بمقتله
بكف أجوبةٍ كبرى معتقة..
كالطفل.. يسأل «يا ماما» بفطرتهِ؛
ماذا؟ ويعلق في دوامة اللغة..
كالماء يكتب حرف الحاء.. راويةً
إذا تمدد في قرطاس أوردةِ..
كالظل.. أُمّاً لهذي الأرض يحرسها
يدور من جهة حرّى إلى جهة..
أتيت معتمرا خوفي.. وأمّتَهُ،
وجئت تحرسني أشباح أسئلتي..
ماضٍ.. على قلق الخطوات.. اغرسها
في الدرب حافيةً.. لاترتدي ثقتي..
أقول ما تشتهي أرواحُ من ضحكوا
واكتم السرّ.. في ما خلفَ قافيتي..