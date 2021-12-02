كالرحلة الحلم.. كالأشياء غامضة..كموعد لم يجئ يوما ولم يمتِكشهقة الشوق والأرواح ظامئةإلى العناق.. وكل الأمر في عنتكسجدة الغيم.. كالأسحار عارية،كفكرةٍ في فضاء الليل حائرةكالشك.. لا ينتهي إلا بمقتلهبكف أجوبةٍ كبرى معتقة..كالطفل.. يسأل «يا ماما» بفطرتهِ؛ماذا؟ ويعلق في دوامة اللغة..كالماء يكتب حرف الحاء.. راويةًإذا تمدد في قرطاس أوردةِ..كالظل.. أُمّاً لهذي الأرض يحرسهايدور من جهة حرّى إلى جهة..أتيت معتمرا خوفي.. وأمّتَهُ،وجئت تحرسني أشباح أسئلتي..ماضٍ.. على قلق الخطوات.. اغرسهافي الدرب حافيةً.. لاترتدي ثقتي..أقول ما تشتهي أرواحُ من ضحكواواكتم السرّ.. في ما خلفَ قافيتي..