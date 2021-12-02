«شاعرٌ أرمل»ما أقسى ليلا يأتيلا أحدَينتظرُ عودتَكَ للبيتتدير المفتاحتلِج فراغاً ضيّقاًحولكَمقاعدُ تنفخُ هواءًتُفكّر عبَثاً بفلم سهرةٍيأخذُك للنوم.تضمُّ نفسَك بنفسِكَتهمسُ..لستُ وحيداً في وحدتي.«صيّاد»خلفَ الصورة..رجُلٌيلتقط الصورَ كما يصطادُ السعادةَ لي..منذُ سنواتٍ لم يزحزحْ صدرَه عن ظهري.من أنا؟من هو؟أنا هوهو أنا..الحياة التي أوجعَتْني..كانت ُتعدُّ لي هذه المعجزةَ«أن أظلَّ عاشقةً...وكلُّ يومٍ كأنّهُ أوّلُ يوم».«جسَدٌ مسكون»بينما تظنُّ أنّكَ الوحيدُ في هذا الجسَد..تخرج لكَ منهُامرأةٌ عرجاءُ كانت نائمةً على صدرِكتُحيك ثيابَها بأضلاعِكوشبحٌ يهمس في عقلِك:مُتْمُتْ..انفجرُ كعِرقٍ نابض.أنتَ الآن خُرافةُ الجسَدِ المسكون..يوماً ما.. سيعود هذا الجسَدُ خفيفاًخفيفاً وطاهراً.«أيلول»شعرُكَ الأبيضُمنثورٌ على حوافِّ وجهِكَليالٍ خريفية مؤجلةمزجها حُزنُكَ بعتمةٍ ناعمةٍمرهفةجرّحتَني بالصمت.«أثر»أخيراً مات الشوقلم يتبقَّ إلا رائحتُه..لكنَّ الرائحةَ ماردٌينام طوالَ اليومِويستيقظ حين أحتاج للنوم!